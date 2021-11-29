معرض المنتجات الإيرانية الثاني ينطلق في العاصمة السورية دمشق بمشاركة 164 شركة
© Sputnik . Fedaa Shahin معرض دمشق الدولي
© Sputnik . Fedaa Shahin
افتتح معرض المنتجات الإيرانية الثاني، اليوم الإثنين، بمدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.
وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، إن "التعاون السوري الإيراني لا يستهدف فقط التبادل التجاري وإنما التعاون تصديري لأسواق البلدين".
وأضاف الخليل أن "معظم شركات البلدين تسعى إلى تعاون في مجال الاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع القطاعين العام أو الخاص".
من جانبه قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين، خلال الافتتاح إن "سوريا بلدا صناعية وتمتلك بنى تحتية جيدة في قطاع صناعة الأقمشة والمواد الغذائية وإيران تبحث عن فرص عمل مشتركة بين البلدين وهناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة في هذا المجال".
وتتنوع أجنحة المعرض الذي يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، بين تجهيزات المستشفيات والمعدات الطبية والدواء وصناعة البناء والهندسة المعمارية والزراعية والنفط والغاز والكيماويات ومعدات الشرطة والأمن والنظم المعلوماتية والماء والكهرباء والأبواب والنوافذ و المـواد الغذائية والمصاعد وصناعة النسيج وتجهيزات المحال وسلسلة المتاجر و الدراجات النـارية وصناعة السيارات و البنـوك والتـأمين وصناعة الصلب و التجهيزات المنزلية.
وأضاف الخليل أن "معظم شركات البلدين تسعى إلى تعاون في مجال الاستثمار سواء بشكل مباشر أو عبر التعاون مع القطاعين العام أو الخاص".
من جانبه قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين، خلال الافتتاح إن "سوريا بلدا صناعية وتمتلك بنى تحتية جيدة في قطاع صناعة الأقمشة والمواد الغذائية وإيران تبحث عن فرص عمل مشتركة بين البلدين وهناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات المشتركة في هذا المجال".
وتتنوع أجنحة المعرض الذي يستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، بين تجهيزات المستشفيات والمعدات الطبية والدواء وصناعة البناء والهندسة المعمارية والزراعية والنفط والغاز والكيماويات ومعدات الشرطة والأمن والنظم المعلوماتية والماء والكهرباء والأبواب والنوافذ و المـواد الغذائية والمصاعد وصناعة النسيج وتجهيزات المحال وسلسلة المتاجر و الدراجات النـارية وصناعة السيارات و البنـوك والتـأمين وصناعة الصلب و التجهيزات المنزلية.
بمشاركة 164 شركة… معرض المنتجات الإيرانية الثاني بدمشق— سانا عاجل (@SanaAjel) November 29, 2021
تصوير : #اسماة_الشهابي#دمشق- #سانا pic.twitter.com/neKcClyyKZ