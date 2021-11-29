نوفاك: روسيا لا ترى حاجة إلى إجراءات عاجلة من "أوبك +" بسبب السلالة الجديدة من كورونا

وقال نوفاك مجيبًا على سؤال عما إذا كان يرى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أوبك + بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا: "لا، لا نرى حاجة".وبحسب نائب رئيس الوزراء، كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.واختتم نوفاك: "لذلك، نحتاج إلى مراقبة تطور الوضع الآن. يجب أن نراقب السوق بعناية وكيف سيؤثر ذلك على الطلب".
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أنه من الضروري الآن مراقبة سوق النفط عن كثب، وأن روسيا لا ترى حتى الآن حاجة إلى إجراءات عاجلة لـ"أوبك +" بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقال نوفاك مجيبًا على سؤال عما إذا كان يرى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أوبك + بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا: "لا، لا نرى حاجة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، أنت بحاجة إلى المراقبة وفقط المراقبة، ليست هناك حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة".
وبحسب نائب رئيس الوزراء، كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.
واختتم نوفاك: "لذلك، نحتاج إلى مراقبة تطور الوضع الآن. يجب أن نراقب السوق بعناية وكيف سيؤثر ذلك على الطلب".