https://arabic.sputniknews.com/20211129/نوفاك-روسيا-لا-ترى-حاجة-إلى-إجراءات-عاجلة-من-أوبك--بسبب-السلالة-الجديدة-من-كورونا-1053378595.html

نوفاك: روسيا لا ترى حاجة إلى إجراءات عاجلة من "أوبك +" بسبب السلالة الجديدة من كورونا

نوفاك: روسيا لا ترى حاجة إلى إجراءات عاجلة من "أوبك +" بسبب السلالة الجديدة من كورونا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أنه من الضروري الآن مراقبة سوق النفط عن كثب، وأن روسيا لا ترى... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T06:32+0000

2021-11-29T06:32+0000

2021-11-29T06:32+0000

روسيا

اقتصاد

الكسندر نوفاك

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وقال نوفاك مجيبًا على سؤال عما إذا كان يرى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أوبك + بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا: "لا، لا نرى حاجة".وبحسب نائب رئيس الوزراء، كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.واختتم نوفاك: "لذلك، نحتاج إلى مراقبة تطور الوضع الآن. يجب أن نراقب السوق بعناية وكيف سيؤثر ذلك على الطلب".

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روسيا, اقتصاد, الكسندر نوفاك