"روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية

ووفقا لبرنامج الرحلة الروسية لمحطة الفضاء الدولية من المقرر إطلاقها في 8 ديسمبر 2021 الساعة 10:38 بتوقيت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية.وتشمل البعثة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال يوساكو مايزاوا ومساعده ييزو هيرانو. ومن المتوقع أن يقضوا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية.هذا وأطلق الصاروخ الحامل " سويوز- آ 2.1"، الشهر الماضي، من بايكونور مركبة الفضاء "سيوز إم إس-19" مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، والمخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد. في غضون 12 يومًا، سوف يصورون في المحطة أول فيلم روائي في الفضاء "التحدي"، وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر ، سيعود كل من شيبينكو و بيريسيلد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء "سيوز إم إس-18" سوية نوفيتسكي.وكان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن في وقت سابق، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.
وتشمل البعثة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال يوساكو مايزاوا ومساعده ييزو هيرانو. ومن المتوقع أن يقضوا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية.
هذا وأطلق الصاروخ الحامل " سويوز- آ 2.1"، الشهر الماضي، من بايكونور مركبة الفضاء "سيوز إم إس-19" مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، والمخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد. في غضون 12 يومًا، سوف يصورون في المحطة أول فيلم روائي في الفضاء "التحدي"، وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر ، سيعود كل من شيبينكو و بيريسيلد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء "سيوز إم إس-18" سوية نوفيتسكي.
وكان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن في وقت سابق، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.