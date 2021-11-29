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https://arabic.sputniknews.com/20211129/-روسكوسموس-تعلن-موعد-انطلاق-سياح-من-اليابان-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1053389661.html
"روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، إن موعد إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سيوز إم إس-20" هو يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:44+0000
2021-11-29T13:44+0000
روسيا
الفضاء
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ووفقا لبرنامج الرحلة الروسية لمحطة الفضاء الدولية من المقرر إطلاقها في 8 ديسمبر 2021 الساعة 10:38 بتوقيت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية.وتشمل البعثة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال يوساكو مايزاوا ومساعده ييزو هيرانو. ومن المتوقع أن يقضوا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية.هذا وأطلق الصاروخ الحامل " سويوز- آ 2.1"، الشهر الماضي، من بايكونور مركبة الفضاء "سيوز إم إس-19" مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، والمخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد. في غضون 12 يومًا، سوف يصورون في المحطة أول فيلم روائي في الفضاء "التحدي"، وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر ، سيعود كل من شيبينكو و بيريسيلد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء "سيوز إم إس-18" سوية نوفيتسكي.وكان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن في وقت سابق، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.
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روسيا, الفضاء

"روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية

13:44 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1" مع المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63" من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
إطلاق مركبة الإطلاق سويوز-2.1 مع المركبة الفضائية سويوز-ام اس-16مع طاقم محطة الفضاء الدولية بعثة رقم63 من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos
/
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، إن موعد إطلاق مركبة الفضاء المأهولة "سيوز إم إس-20" هو يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول.
ووفقا لبرنامج الرحلة الروسية لمحطة الفضاء الدولية من المقرر إطلاقها في 8 ديسمبر 2021 الساعة 10:38 بتوقيت موسكو من قاعدة بايكونور الفضائية.
وتشمل البعثة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين ورجل الأعمال يوساكو مايزاوا ومساعده ييزو هيرانو. ومن المتوقع أن يقضوا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية.
هذا وأطلق الصاروخ الحامل " سويوز- آ 2.1"، الشهر الماضي، من بايكونور مركبة الفضاء "سيوز إم إس-19" مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، والمخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد. في غضون 12 يومًا، سوف يصورون في المحطة أول فيلم روائي في الفضاء "التحدي"، وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر ، سيعود كل من شيبينكو و بيريسيلد إلى الأرض على متن مركبة الفضاء "سيوز إم إس-18" سوية نوفيتسكي.
الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، يتحدث بينما يطفو أفراد طاقمه في انعدام الجاذبية بأول رحلة مأهولة للفضاء، 11 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2021
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وكان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن في وقت سابق، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.
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