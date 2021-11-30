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https://arabic.sputniknews.com/20211130/أسعار-النفط-تتراجع-بعد-شكوك-في-فاعلية-اللقاحات-أمام-أوميكرون-1053400304.html
أسعار النفط تتراجع بعد شكوك في فاعلية اللقاحات أمام "أوميكرون"
أسعار النفط تتراجع بعد شكوك في فاعلية اللقاحات أمام "أوميكرون"
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T07:17+0000
2021-11-30T07:17+0000
2021-11-30T07:17+0000
اقتصاد
النفط
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة "رويترز" مؤشرات النفط الأخيرة، حيت تبين هبوط العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار أي بنسبة 2.5 في المئة إلى 71.62 دولار للبرميل.وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار أي بنسبة 2.3 في المئة إلى 68.34 دولار للبرميل.وتهاوى سعر النفط بنحو 12 في المئة يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, النفط, فيروس كورونا
أسعار النفط تتراجع بعد شكوك في فاعلية اللقاحات أمام "أوميكرون"
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون".
ونقلت وكالة "رويترز" مؤشرات النفط الأخيرة
، حيت تبين هبوط العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار أي بنسبة 2.5 في المئة إلى 71.62 دولار للبرميل.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار أي بنسبة 2.3 في المئة إلى 68.34 دولار للبرميل.
وتهاوى سعر النفط بنحو 12 في المئة يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.