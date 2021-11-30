تأجيل البطولة العربية لكرة السلة.. ورئيس اتحاد اللعبة يكشف السبب

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عدل الاتحاد مواعيد إقامة البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأخير من يناير المقبل.وقرر الاتحاد إقامة البطولة خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير، ونقلت الوكالة عن اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة تأكيده أن "الاتحاد راعى ارتباط المنتخبات الخليجية بالمشاركة في دورة ألعاب مجلس التعاون، ومنح المنتخبات المشاركة مساحة زمنية كافية للتحضير للبطولة العربية".وتشارك المنتخبات الخليجية في دورة ألعاب دول مجلس التعاون الخليجي المفترض إقامتها في الكويت خلال النصف الأول من يناير.ومن جانبه قال العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي إن 10 منتخبات أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية وهي الإمارات الدولة المضيفة ومصر والسعودية والبحرين والأردن وسوريا وتونس والجزائر واليمن وليبيا.وتوقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة خلال الفترة المقبلة وحتى قبل انطلاق البطولة.
عدل الاتحاد العربي لكرة السلة مواعيد إقامة البطولة العربية لكرة السلة المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عدل الاتحاد مواعيد إقامة البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات التي كان من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأخير من يناير المقبل.
وقرر الاتحاد إقامة البطولة خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير، ونقلت الوكالة عن اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة تأكيده أن "الاتحاد راعى ارتباط المنتخبات الخليجية بالمشاركة في دورة ألعاب مجلس التعاون، ومنح المنتخبات المشاركة مساحة زمنية كافية للتحضير للبطولة العربية".
وتشارك المنتخبات الخليجية في دورة ألعاب دول مجلس التعاون الخليجي المفترض إقامتها في الكويت خلال النصف الأول من يناير.
ومن جانبه قال العميد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي إن 10 منتخبات أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية وهي الإمارات الدولة المضيفة ومصر والسعودية والبحرين والأردن وسوريا وتونس والجزائر واليمن وليبيا.
وتوقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة خلال الفترة المقبلة وحتى قبل انطلاق البطولة.