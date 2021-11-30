تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211130/جمهورية-أفريقيا-الوسطى-تدشن-نصبا-تذكاريا-للجيش-الروسي-تخليدا-لدوره-في-البلاد-1053401068.html
جمهورية أفريقيا الوسطى تدشن نصبا تذكاريا للجيش الروسي تخليدا لدوره في البلاد
جمهورية أفريقيا الوسطى تدشن نصبا تذكاريا للجيش الروسي تخليدا لدوره في البلاد
أزاحت جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم أمس الاثنين، الستار عن نصب تذكاري للجيش الروسي، وذلك تخليدا لدوره التاريخي والمهم في مستقبل البلاد. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T07:51+0000
2021-11-30T07:56+0000
روسيا
العالم
الجيش الروسي
أفريقيا الوسطى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699448_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_e50be5e703c657119806494836b773b4.jpg
ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة بجمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما صرح المدير العام لضباط الأمن الدولي، ألكسندر إيفانوف، أن الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى تمكن من كسب الحرب ضد الإرهابيين بفضل المساعدة النشطة للمدربين العسكريين الروس في تخطيط العمليات والتكتيكات والتنظيم والخدمات اللوجستية.
أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047699448_634:0:3365:2048_1920x0_80_0_0_2dd2b1800f104c599d36d4cae00e4f65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الجيش الروسي, أفريقيا الوسطى

جمهورية أفريقيا الوسطى تدشن نصبا تذكاريا للجيش الروسي تخليدا لدوره في البلاد

07:51 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 07:56 GMT 30.11.2021)
© REUTERS / STRINGERحاملة أفراد مصفحة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تحقيق الاستقرار
حاملة أفراد مصفحة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تحقيق الاستقرار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
أزاحت جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم أمس الاثنين، الستار عن نصب تذكاري للجيش الروسي، وذلك تخليدا لدوره التاريخي والمهم في مستقبل البلاد.
ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة بجمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.
وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".
وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما صرح المدير العام لضباط الأمن الدولي، ألكسندر إيفانوف، أن الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى تمكن من كسب الحرب ضد الإرهابيين بفضل المساعدة النشطة للمدربين العسكريين الروس في تخطيط العمليات والتكتيكات والتنظيم والخدمات اللوجستية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:18 GMTروبوت عسكري روسي جديد قادر على عبور الأنهار...فيديو
08:08 GMTالخارجية الروسية: موسكو ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كابول
07:51 GMTجمهورية أفريقيا الوسطى تدشن نصبا تذكاريا للجيش الروسي تخليدا لدوره في البلاد
07:43 GMTطبيبة روسية توضح الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض
07:35 GMTباحث: تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" بفرنسا
07:24 GMTلا يشرب الكحول... تعرف على النظام الغذائي "البروليتاري" للرئيس الأمريكي جو بايدن
07:17 GMTأسعار النفط تتراجع بعد شكوك في فاعلية اللقاحات أمام "أوميكرون"
07:04 GMTروسيا تجرب سلاحا تنفرد قواتها بامتلاكه
06:35 GMTصحيفة: رئيس شركة أدوية يستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد "أوميكرون"
06:10 GMTإعلام: انفجار قنبلة على جانب طريق في كابول يوقع 5 مصابين
05:52 GMTصحيفة: ميقاتي يحاول إعادة إطلاق حكومته المتوقفة
04:34 GMTبعد فوز ميسي.. رونالدو يهاجم رئيس مجلة فرانس فوتبول ويتهمه بالكذب
03:48 GMTقتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا
03:00 GMTبعد مراجعة.. البنتاغون لا يقدم تفاصيل تذكر عن الوضع العالمي للجيش
02:20 GMTفرنسا ترسل تعزيزات أمنية وتمدد حظرا للتجول في غوادلوب بالكاريبي
01:04 GMTالتحالف العربي يعلن استهداف موقع سري لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء
00:24 GMTأول تعليق من "أنصار الله" على غارات التحالف القوية في صنعاء
00:18 GMTالتحالف العربي يقول إنه شن ضربات جوية على أهداف مشروعة في صنعاء
00:04 GMTالصين تطالب أمريكا برفع العقوبات على إيران
أمسأكثر من 145 طن كوكايين... أحدث مراحل العملية أوريون في كولومبيا