جمهورية أفريقيا الوسطى تدشن نصبا تذكاريا للجيش الروسي تخليدا لدوره في البلاد

ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة بجمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما صرح المدير العام لضباط الأمن الدولي، ألكسندر إيفانوف، أن الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى تمكن من كسب الحرب ضد الإرهابيين بفضل المساعدة النشطة للمدربين العسكريين الروس في تخطيط العمليات والتكتيكات والتنظيم والخدمات اللوجستية.
أزاحت جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم أمس الاثنين، الستار عن نصب تذكاري للجيش الروسي، وذلك تخليدا لدوره التاريخي والمهم في مستقبل البلاد.
ونشر رئيس مكتب وزارة الشباب والرياضة بجمهورية أفريقيا الوسطى، إريتري دونينغ، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا من الاحتفال.
وكتب دونينغ في منشوره: " إن التدخل الروسي في الحرب التي أعلنها الرئيس قد خفف من المصائب التي تدمر مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى".
وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي، فلاديمير تيتورينكو، لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك مدربين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى يدربون الجيش الحكومي وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما صرح المدير العام لضباط الأمن الدولي، ألكسندر إيفانوف، أن الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى تمكن من كسب الحرب ضد الإرهابيين بفضل المساعدة النشطة للمدربين العسكريين الروس في تخطيط العمليات والتكتيكات والتنظيم والخدمات اللوجستية.