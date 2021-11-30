https://arabic.sputniknews.com/20211130/روسيا-وفيتنام-يؤيدان-تشكيل-نظام-ديمقراطي-أكثر-عدلا-للعلاقات-الدولية-1053418309.html

روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية

روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية

أيدت روسيا وفيتنام تشكيل نظام ديمقراطي أكثر إنصافًا للعلاقات الدولية، جاء ذلك في بيان رئاسي مشترك عقب المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام، اليوم الثلاثاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T18:38+0000

2021-11-30T18:38+0000

2021-11-30T18:43+0000

روسيا

فيتنام

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104566/49/1045664997_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_ab12349fd8ff5a248aca394ae3823c14.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرت موقع الكرملين على الإنترنت: "تؤيد روسيا وفيتنام إقامة نظام ديمقراطي أكثر عدلاً للعلاقات الدولية على أساس سيادة القانون الدولي و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك سيادة الدول ووحدة الأراضي ، والمساواة وتقرير المصير للشعوب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".وأضاف البيان: "يرى الطرفان، أنه من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية لإنشاء هيكل شامل وشفاف للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة على أساس القانون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس جماعي بما في ذلك مبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".هذا وكان قد أعلن الكرملين، يوم أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري الثلاثاء، محادثات في موسكو مع الرئيس الفيتنامي، نغوين شوان فوك، حيث سيبحث الجانبان التعاون العسكري التقني والاقتصادي.وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: " ستستضيف موسكو يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر، محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين شوان فوك. ومن المقرر بحث المسائل الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني والعلمي والتكنولوجي والاتصالات الإنسانية، وتبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الإقليمي".والجدير بالذكر، أن لدى روسيا علاقات بناءة جدا ووثيقة مع فيتنام، حيث تشهد هذه العلاقات حالياً تطورا مطرداً في كل مجالات التعاون بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20210928/لافروف-روسيا-وفيتنام-تعملان-باستمرار-على-بناء-تعاون-عسكري-تقني--1050274430.html

فيتنام

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فيتنام