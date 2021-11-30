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https://arabic.sputniknews.com/20211130/روسيا-وفيتنام-يؤيدان-تشكيل-نظام-ديمقراطي-أكثر-عدلا-للعلاقات-الدولية-1053418309.html
روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية
روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية
أيدت روسيا وفيتنام تشكيل نظام ديمقراطي أكثر إنصافًا للعلاقات الدولية، جاء ذلك في بيان رئاسي مشترك عقب المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام، اليوم الثلاثاء. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T18:38+0000
2021-11-30T18:43+0000
روسيا
فيتنام
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرت موقع الكرملين على الإنترنت: "تؤيد روسيا وفيتنام إقامة نظام ديمقراطي أكثر عدلاً للعلاقات الدولية على أساس سيادة القانون الدولي و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك سيادة الدول ووحدة الأراضي ، والمساواة وتقرير المصير للشعوب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".وأضاف البيان: "يرى الطرفان، أنه من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية لإنشاء هيكل شامل وشفاف للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة على أساس القانون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس جماعي بما في ذلك مبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".هذا وكان قد أعلن الكرملين، يوم أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري الثلاثاء، محادثات في موسكو مع الرئيس الفيتنامي، نغوين شوان فوك، حيث سيبحث الجانبان التعاون العسكري التقني والاقتصادي.وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: " ستستضيف موسكو يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر، محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين شوان فوك. ومن المقرر بحث المسائل الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني والعلمي والتكنولوجي والاتصالات الإنسانية، وتبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الإقليمي".والجدير بالذكر، أن لدى روسيا علاقات بناءة جدا ووثيقة مع فيتنام، حيث تشهد هذه العلاقات حالياً تطورا مطرداً في كل مجالات التعاون بين البلدين.
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روسيا, فيتنام

روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية

18:38 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 18:43 GMT 30.11.2021)
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إلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Alexey Maishev
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أيدت روسيا وفيتنام تشكيل نظام ديمقراطي أكثر إنصافًا للعلاقات الدولية، جاء ذلك في بيان رئاسي مشترك عقب المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام، اليوم الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرت موقع الكرملين على الإنترنت: "تؤيد روسيا وفيتنام إقامة نظام ديمقراطي أكثر عدلاً للعلاقات الدولية على أساس سيادة القانون الدولي و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك سيادة الدول ووحدة الأراضي ، والمساواة وتقرير المصير للشعوب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".

وأضاف البيان: "يرى الطرفان، أنه من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية لإنشاء هيكل شامل وشفاف للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة على أساس القانون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس جماعي بما في ذلك مبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

هذا وكان قد أعلن الكرملين، يوم أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري الثلاثاء، محادثات في موسكو مع الرئيس الفيتنامي، نغوين شوان فوك، حيث سيبحث الجانبان التعاون العسكري التقني والاقتصادي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: " ستستضيف موسكو يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر، محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نغوين شوان فوك. ومن المقرر بحث المسائل الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني والعلمي والتكنولوجي والاتصالات الإنسانية، وتبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الإقليمي".

والجدير بالذكر، أن لدى روسيا علاقات بناءة جدا ووثيقة مع فيتنام، حيث تشهد هذه العلاقات حالياً تطورا مطرداً في كل مجالات التعاون بين البلدين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
لافروف: روسيا وفيتنام تعملان باستمرار على بناء تعاون عسكري تقني
28 سبتمبر, 10:10 GMT
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