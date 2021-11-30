صحيفة: ميقاتي يحاول إعادة إطلاق حكومته المتوقفة

وقالت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد إطلاق حكومته في أقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في إمكان أن تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية لمجلس الوزراء".ولفتت المصادر إلى أن "استمرار بعض الجهات في العزف على وتر احتمال أن يُقدم ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف إلى التخريب، وخصوصاً أن رئيس الحكومة لم يأت على ذكر هذا الأمر من قريب أو بعيد، ثم أنه ليس في الأصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً متيقن أنه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية".وتحدثت المصادر عينها عن أن "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تم التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم عيد الاستقلال".
ولفتت المصادر إلى أن "استمرار بعض الجهات في العزف على وتر احتمال أن يُقدم ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف إلى التخريب، وخصوصاً أن رئيس الحكومة لم يأت على ذكر هذا الأمر من قريب أو بعيد، ثم أنه ليس في الأصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً متيقن أنه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية".
وتحدثت المصادر عينها عن أن "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تم التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم عيد الاستقلال".