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https://arabic.sputniknews.com/20211130/صحيفة-ميقاتي-يحاول-إعادة-إطلاق-حكومته-المتوقفة-1053399595.html
صحيفة: ميقاتي يحاول إعادة إطلاق حكومته المتوقفة
صحيفة: ميقاتي يحاول إعادة إطلاق حكومته المتوقفة
ذكرت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يتابع مشاورات هادئة باتجاه إعادة إطلاق حكومته قريبا. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T05:52+0000
2021-11-30T05:52+0000
العالم العربي
لبنان
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وقالت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن "رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ يتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد إطلاق حكومته في أقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في إمكان أن تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية ل​مجلس الوزراء​".ولفتت المصادر إلى أن "استمرار بعض الجهات في العزف على وتر احتمال أن يُقدم ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف إلى التخريب، وخصوصاً أن رئيس الحكومة لم يأت على ذكر هذا الأمر من قريب أو بعيد، ثم أنه ليس في الأصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً متيقن أنه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية".وتحدثت المصادر عينها عن أن "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تم التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا يوم عيد الاستقلال".
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العالم العربي, لبنان

صحيفة: ميقاتي يحاول إعادة إطلاق حكومته المتوقفة

05:52 GMT 30.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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ذكرت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يتابع مشاورات هادئة باتجاه إعادة إطلاق حكومته قريبا.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن "رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ يتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد إطلاق حكومته في أقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في إمكان أن تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية ل​مجلس الوزراء​".
ولفتت المصادر إلى أن "استمرار بعض الجهات في العزف على وتر احتمال أن يُقدم ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف إلى التخريب، وخصوصاً أن رئيس الحكومة لم يأت على ذكر هذا الأمر من قريب أو بعيد، ثم أنه ليس في الأصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً متيقن أنه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية".
وتحدثت المصادر عينها عن أن "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تم التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا يوم عيد الاستقلال".
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