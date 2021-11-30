عمر كمال يغير كلمات "بنت الجيران" أثناء مشاركته في موسم الرياض.. فيديو

ونشر عمر كمال عبر حسابه على "انستغرام" فيديو يظهر أنه غيّر في بعض كلمات المهرجان الشهير خلال الحفل الذي جمعه بزميليه حسن شاكوش وحمو بيكا، وأقيم مساء الاثنين، على مسرح أبو بكر سالم، وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 و250 ريال.وفي المقطع يؤدي كمال أغنية "بنت الجيران" على المسرح، بالتعديل، إذ بدل جملة "تسيبيني أكره حياتي وسنيني هتوه ومش هلاقيني وأشرب خمور وحشيش"، وقال بدلا منها: "تسيبيني أكره حياتي وسنيني هتوه ومش هلاقيني وأشرب تمور وحليب".ويعد مهرجان "بنت الجيران" من أشهر الأغاني في مصر، غناه في البداية عمر كمال وحسن شاكوش، وطرحه شاكوش عبر قناته بموقع "يوتيوب" مطلع ديسمبر 2019، وحقق ما يزيد عن 564 مليون مشاهدة.
عدل المغني المصري عمر كمال كلمات أغنيته الأشهر "بنت الجيران" خلال إحيائه حفل غنائي ضمن حفلات موسم الرياض المقام حاليا.
ونشر عمر كمال عبر حسابه على "انستغرام" فيديو يظهر أنه غيّر في بعض كلمات المهرجان الشهير خلال الحفل الذي جمعه بزميليه حسن شاكوش وحمو بيكا، وأقيم مساء الاثنين، على مسرح أبو بكر سالم، وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 و250 ريال.
وفي المقطع يؤدي كمال أغنية "بنت الجيران" على المسرح، بالتعديل، إذ بدل جملة "تسيبيني أكره حياتي وسنيني هتوه ومش هلاقيني وأشرب خمور وحشيش"، وقال بدلا منها: "تسيبيني أكره حياتي وسنيني هتوه ومش هلاقيني وأشرب تمور وحليب".
ويعد مهرجان "بنت الجيران" من أشهر الأغاني في مصر، غناه في البداية عمر كمال وحسن شاكوش، وطرحه شاكوش عبر قناته بموقع "يوتيوب" مطلع ديسمبر 2019، وحقق ما يزيد عن 564 مليون مشاهدة.