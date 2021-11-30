https://arabic.sputniknews.com/20211130/فرنسا-ترسل-تعزيزات-أمنية-وتمدد-حظرا-للتجول-في-غوادلوب-بالكاريبي-1053398867.html

فرنسا ترسل تعزيزات أمنية وتمدد حظرا للتجول في غوادلوب بالكاريبي

فرنسا ترسل تعزيزات أمنية وتمدد حظرا للتجول في غوادلوب بالكاريبي

قال وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي، إن حكومة بلاده سترسل تعزيزات أمنية بما في ذلك وحدة للتدخل السريع، كما ستمدد حظر التجول المفروض على جزيرة غوادلوب الواقعة... 30.11.2021, سبوتنيك عربي

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تعرضت الشرطة لإطلاق نار ووقعت أعمال نهب لمتاجر خلال احتجاجات ضد جعل التطعيم إجباريا للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، مما أثار مشاعر الغضب المستعرة في النفوس منذ فترة بسبب مستوى المعيشة والعلاقة مع باريس.وقال الوزير سيباستيان لوكورنو، الذي أرسلته فرنسا لإنهاء الأزمة في مطلع الأسبوع،وفي وقت سابق يوم الاثنين قالت السلطات في الجزيرة، إن حظرا للتجول في الفترة من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا سوف يتم تمديده حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لرويترز.وهناك تاريخ من عدم الثقة بين سكان الجزيرة والحكومة الفرنسية، بسبب تعرض الكثيرين لمبيدات سامة استخدمت في مزارع الموز في السبعينيات من القرن الماضي.ويطالب المحتجون بأن يكون لديهم الخيار في اتخاذ القرارات الصحية وفقا لما يرغبون به.

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