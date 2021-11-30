فيديو يوضح طرق تدريب الجنرالات الروس للقوات السورية في حلب

ويظهر فيديو نشرته قناة "زفيزدا" الروسية أطوار التدريب على التمهيد الناري، من الاستعداد وحتى التنفيذ، لكل من المقاتلين المتطوعين والمجندين ذوي الخبرة، ويقودهم مستشارون عسكريون روس.وتدرب الجنود على اختراق مواقع المسلحين باستخدام الدبابات، وكذلك على إطلاق رشقات الصواريخ لأنظمة "غراد" التي تدك مواقع الإرهابيين وتدمرها.ويتم تدريب المتطوعين السوريين وفق الأساليب القتالية الروسية حسبما ذكرت القناة.وأكد مركز المصالحة الروسي في سوريا في وقت سابق أن الإرهابيين في محافظة إدلب السورية يخزنون حاويات فيها مواد سامة ويعتزمون شن هجمات بأسلحة كيماوية يتهمون بها القوات السورية.وقال نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت: "تلقى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات تفيد بأن مسلحين من جماعة جبهة النصرة الإرهابية (هيئة تحرير الشام المحظورة في روسيا الاتحادية) قاموا بتخزين حاويات بها مواد سامة في ملجأ تحت الأرض بالقرب من مدينة سرمدا بمحافظة إدلب".وأضاف أنه بحسب المعلومات المتوفرة، يعتزم الإرهابيون تنظيم استفزازات من أجل اتهام قوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
قامت وحدات من الجيش السوري بنقل الدبابات والمدفعية الصاروخية إلى ساحة التدريب في محافظة حلب، في محيط منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ويظهر فيديو نشرته قناة "زفيزدا" الروسية أطوار التدريب على التمهيد الناري، من الاستعداد وحتى التنفيذ، لكل من المقاتلين المتطوعين والمجندين ذوي الخبرة، ويقودهم مستشارون عسكريون روس.
وتدرب الجنود على اختراق مواقع المسلحين باستخدام الدبابات، وكذلك على إطلاق رشقات الصواريخ لأنظمة "غراد" التي تدك مواقع الإرهابيين وتدمرها.
ويتم تدريب المتطوعين السوريين وفق الأساليب القتالية الروسية حسبما ذكرت القناة.
وأكد مركز المصالحة الروسي في سوريا في وقت سابق أن الإرهابيين في محافظة إدلب السورية يخزنون حاويات فيها مواد سامة ويعتزمون شن هجمات بأسلحة كيماوية يتهمون بها القوات السورية.
وقال نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت: "تلقى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات تفيد بأن مسلحين من جماعة جبهة النصرة الإرهابية (هيئة تحرير الشام المحظورة في روسيا الاتحادية) قاموا بتخزين حاويات بها مواد سامة في ملجأ تحت الأرض بالقرب من مدينة سرمدا بمحافظة إدلب".
وأضاف أنه بحسب المعلومات المتوفرة، يعتزم الإرهابيون تنظيم استفزازات من أجل اتهام قوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.