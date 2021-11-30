مصنع روسي يبتكر جهازا للبندقية يضمن إصابة الهدف بدقة متناهية

واخترع مهندسون في مصنع "شفابي" بمدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية آلة تصويب للبنادق الرياضية وبنادق الصيد حسبما نشر موقع "روستك".وتضمن الآلة المبتكرة التي تضاف لمهداف البندقية إصابة الهدف بدقة في كل الظروف الجوية بغض النظر عن قوة الريح، ولا يتدخل الإنسان في عملها، مكتفيا بتصويب البندقية نحو الهدف والضغط على الزناد، حيث أن المرفق يتناغم مع مستشعرات الطقس، وأداة تحديد المدى، وبالتالي يصحح موضع علامة الهدف.وقال بيكخان أوزدويف، مدير صناعة الأسلحة في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، إن: "الجهاز يعفي مستخدم البندقية من المهام المتعلقة بحساب سرعة الرياح التي تتغير بصفة مستمرة وتعديل قياس المسافة بينه والهدف". وأضاف: "والمطلوب منه فقط تصويب البندقية نحو قلب الهدف وإطلاق النار على الهدف الذي كانت تجهيزة التصويب قد ضمنت إصابته".وقد بدأ العمل في مشروع إنتاج جهاز التصويب "الذكي" الذي يمكن إضافته لجميع أنواع المناظير للبنادق الرياضية وبنادق الصيد.
واخترع مهندسون في مصنع "شفابي" بمدينة "نوفوسيبيرسك" الروسية آلة تصويب للبنادق الرياضية وبنادق الصيد حسبما نشر موقع "روستك".
وتضمن الآلة المبتكرة التي تضاف لمهداف البندقية إصابة الهدف بدقة في كل الظروف الجوية بغض النظر عن قوة الريح، ولا يتدخل الإنسان في عملها، مكتفيا بتصويب البندقية نحو الهدف والضغط على الزناد، حيث أن المرفق يتناغم مع مستشعرات الطقس، وأداة تحديد المدى، وبالتالي يصحح موضع علامة الهدف.
وقال بيكخان أوزدويف، مدير صناعة الأسلحة في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، إن: "الجهاز يعفي مستخدم البندقية من المهام المتعلقة بحساب سرعة الرياح التي تتغير بصفة مستمرة وتعديل قياس المسافة بينه والهدف". وأضاف: "والمطلوب منه فقط تصويب البندقية نحو قلب الهدف وإطلاق النار على الهدف الذي كانت تجهيزة التصويب قد ضمنت إصابته".
وقد بدأ العمل في مشروع إنتاج جهاز التصويب "الذكي" الذي يمكن إضافته لجميع أنواع المناظير للبنادق الرياضية وبنادق الصيد.