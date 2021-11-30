وزير الطاقة الأردني: نشاط قوي في العامين القادمين لاكتشاف النفط والغاز في المملكة

وقال الوزير في تصريحات نقلها موقع عمون، اليوم الثلاثاء: "أتوقع أن يشهد العامان القادمان نشاطا قويا لأعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة".وأوضح الخرابشة أن العملية ستبدأ من "تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي الثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف".ولفت إلى أن وزارته بدأت بالفعل في "عمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان"، مشيرا إلى أن "عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط عام 2022".وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن وزارته ستقوم بالتعاقد مع "شركة متخصصة لمعالجة وتحليل البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية"، مشددا على أنها "لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية".وقال الخرابشة: "الوزارة حريصة على استقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها"، لافتا إلى أن التعامل مع المستثمرين جميعا سيكون خاضعا لـ "أنظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز".
وأوضح الخرابشة أن العملية ستبدأ من "تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي الثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية، ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف".
ولفت إلى أن وزارته بدأت بالفعل في "عمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان"، مشيرا إلى أن "عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط عام 2022".
وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن وزارته ستقوم بالتعاقد مع "شركة متخصصة لمعالجة وتحليل البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية"، مشددا على أنها "لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية".
وقال الخرابشة: "الوزارة حريصة على استقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها"، لافتا إلى أن التعامل مع المستثمرين جميعا سيكون خاضعا لـ "أنظمة وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتنشيط قطاع الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز".