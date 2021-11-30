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وكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا
وكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا
كشفت وكالة أنباء أوروبية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها عن دخول شخصية جديدة السباق الرئاسي في فرنسا، واصفة إياها بـ"ترامب الفرنسي" و"صديق روسيا". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T12:45+0000
2021-11-30T12:45+0000
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فرنسا
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وذكر تقرير وكالة "يورونيوز" نقلا عن محللين سياسيين أن الصحفي السابق المثير للجدل والبالغ من العمر 63 عامًا ارتفعت فرصه لإمكانية وصوله إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك بعد تقدمه على زعيمة الرابطة الوطنية الفرنسية مارين لوبان.وبحسب التقرير، استطاع زمور الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد حصده نحو 18% من الأصوات التي تعتبر محافظة في المجتمع الفرنسي، حيث يعتبر زمور من أشد المعارضين لسياسة الهجرة والمهاجرين من الدول الإسلامية.وفي التفاصيل عن شخصيته المثيرة للجدل أشار التقرير إلى أن المرشح الفرنسي زمور حكمت عليه محكمة فرنسية بغرامة قدرها 3000 يورو بسبب التحريض على الكراهية الدينية، وذلك بعد تصريحات له تتعلق بالمسلمين الفرنسيين الذين اعتبرهم يعيشون وفقا لقانونهم المدني الخاص وبحسب تشريعات القرآن.واعتبر التقرير أن زمور استطاع بحنكته السياسية وخطابه المحافظ تجاوز زعيمة الرابطة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، بعد أن اتهمها بالتحول إلى الوسط.أما في السياسة الخارجية، يدعو زمور إلى رفع العقوبات عن روسيا، معتبرا أنه لا ينبغي لفرنسا أن تنغلق على موسكو واستشهد بشعار الجنرال ديغول حول أوروبا "من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال". كما وصفت الصحافة المحلية زمور بـ "ترامب الفرنسي" لأسلوبه الفظيع وقدرته على الرد بحدة على المعارضين دون خوف من المواضيع المحرمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/ترامب-الفرنسي-يزور-بريطانيا-لزيادة-شعبيته-1050698170.html
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العالم, فرنسا, ماكرون

وكالة: "صديق روسيا" يدخل السباق الرئاسي في فرنسا

12:45 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessierالصحفي الفرنسي إريك زمور
الصحفي الفرنسي إريك زمور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
تابعنا عبر
كشفت وكالة أنباء أوروبية، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها عن دخول شخصية جديدة السباق الرئاسي في فرنسا، واصفة إياها بـ"ترامب الفرنسي" و"صديق روسيا".
وذكر تقرير وكالة "يورونيوز" نقلا عن محللين سياسيين أن الصحفي السابق المثير للجدل والبالغ من العمر 63 عامًا ارتفعت فرصه لإمكانية وصوله إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك بعد تقدمه على زعيمة الرابطة الوطنية الفرنسية مارين لوبان.
وبحسب التقرير، استطاع زمور الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد حصده نحو 18% من الأصوات التي تعتبر محافظة في المجتمع الفرنسي، حيث يعتبر زمور من أشد المعارضين لسياسة الهجرة والمهاجرين من الدول الإسلامية.
الصحفي الفرنسي إريك زمور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
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وفي التفاصيل عن شخصيته المثيرة للجدل أشار التقرير إلى أن المرشح الفرنسي زمور حكمت عليه محكمة فرنسية بغرامة قدرها 3000 يورو بسبب التحريض على الكراهية الدينية، وذلك بعد تصريحات له تتعلق بالمسلمين الفرنسيين الذين اعتبرهم يعيشون وفقا لقانونهم المدني الخاص وبحسب تشريعات القرآن.
واعتبر التقرير أن زمور استطاع بحنكته السياسية وخطابه المحافظ تجاوز زعيمة الرابطة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، بعد أن اتهمها بالتحول إلى الوسط.
أما في السياسة الخارجية، يدعو زمور إلى رفع العقوبات عن روسيا، معتبرا أنه لا ينبغي لفرنسا أن تنغلق على موسكو واستشهد بشعار الجنرال ديغول حول أوروبا "من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال".
كما وصفت الصحافة المحلية زمور بـ "ترامب الفرنسي" لأسلوبه الفظيع وقدرته على الرد بحدة على المعارضين دون خوف من المواضيع المحرمة.
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