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إحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية
إحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية
أعادت حادثة إحراق سيارتين مدنتين من قبل مجهولين وسط مدينة درعا جنوبي سوريا، الذاكرة إلى الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ بداية الأزمة السورية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:54+0000
2021-12-01T12:54+0000
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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن ملكية إحدى السيارتين اللتين تم إحراقهما من قبل مجهولين تعود إلى أحد تجار الألبسة المعروفين في منطقة حي السبيل وسط المدينة، فيما تعود ملكية الثانية إلى مواطن آخر، بينما اقتصرت الحادثة على الأضرار المادية دون وقوع إصابات بشرية.وتمكن فريق لفوج الإطفاء من إخماد الحريق بشكل كامل، في حين قام عناصر الأمن الداخلي وفرق الهندسة بتطويق المنطقة تحسباً لوجود أي عبوة ناسفة، بحسب المراسل.وأكدت الجهات الأمنية لـ "سبوتنيك" خلو المكان من العبوات الناسفة، مشيرة إلى أن الحريق يعد عملاً تخريبياً تم بواسطة إشعال مواد نفطية دون استخدام عبوات ناسفة.
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العالم العربي, фото

إحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية

12:54 GMT 01.12.2021
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أعادت حادثة إحراق سيارتين مدنتين من قبل مجهولين وسط مدينة درعا جنوبي سوريا، الذاكرة إلى الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ بداية الأزمة السورية.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن ملكية إحدى السيارتين اللتين تم إحراقهما من قبل مجهولين تعود إلى أحد تجار الألبسة المعروفين في منطقة حي السبيل وسط المدينة، فيما تعود ملكية الثانية إلى مواطن آخر، بينما اقتصرت الحادثة على الأضرار المادية دون وقوع إصابات بشرية.
© Sputnikمجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
© Sputnikمجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
© Sputnikمجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik
مجهولون يحرقون سيارات مدنية وسط مدينة درعا، سوريا 1 ديسمبر 2021
وتمكن فريق لفوج الإطفاء من إخماد الحريق بشكل كامل، في حين قام عناصر الأمن الداخلي وفرق الهندسة بتطويق المنطقة تحسباً لوجود أي عبوة ناسفة، بحسب المراسل.
وأكدت الجهات الأمنية لـ "سبوتنيك" خلو المكان من العبوات الناسفة، مشيرة إلى أن الحريق يعد عملاً تخريبياً تم بواسطة إشعال مواد نفطية دون استخدام عبوات ناسفة.
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