إحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن ملكية إحدى السيارتين اللتين تم إحراقهما من قبل مجهولين تعود إلى أحد تجار الألبسة المعروفين في منطقة حي السبيل وسط المدينة، فيما تعود ملكية الثانية إلى مواطن آخر، بينما اقتصرت الحادثة على الأضرار المادية دون وقوع إصابات بشرية.وتمكن فريق لفوج الإطفاء من إخماد الحريق بشكل كامل، في حين قام عناصر الأمن الداخلي وفرق الهندسة بتطويق المنطقة تحسباً لوجود أي عبوة ناسفة، بحسب المراسل.وأكدت الجهات الأمنية لـ "سبوتنيك" خلو المكان من العبوات الناسفة، مشيرة إلى أن الحريق يعد عملاً تخريبياً تم بواسطة إشعال مواد نفطية دون استخدام عبوات ناسفة.
أعادت حادثة إحراق سيارتين مدنتين من قبل مجهولين وسط مدينة درعا جنوبي سوريا، الذاكرة إلى الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة منذ بداية الأزمة السورية.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن ملكية إحدى السيارتين اللتين تم إحراقهما من قبل مجهولين تعود إلى أحد تجار الألبسة المعروفين في منطقة حي السبيل وسط المدينة، فيما تعود ملكية الثانية إلى مواطن آخر، بينما اقتصرت الحادثة على الأضرار المادية دون وقوع إصابات بشرية.