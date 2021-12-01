تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/إسرائيل-تبحث-التحديات-المشتركة-مع-أمريكا-1053455607.html
إسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا
إسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراء مباحثات عسكرية مهمة مع نظيره الأمريكي، ومناقشة التعاون العملياتي بين البلدين. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T19:52+0000
2021-12-01T19:52+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103233/89/1032338977_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_08e569d4755fba146ea52c6fe46e90a1.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها إجراء ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين، بمقر القيادة المركزية الأمريكية في ولاية فلوريدا.وذكر أدرعي أن الجنرال عوديد باسيوك، رئيس هيئة العمليات الإسرائيلي، يترأس وفدا عسكريا بارزا في زيارة إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن منطقة دول الشرق الأوسط والخليج.وبحث الجانبان، الإسرائيلي والأمريكي، التعاون العسكري العملياتي الإقليمي والتحديات المشتركة للجيشين في منطقة الشرق الأوسط، ودراسة مدى الاستعداد العملياتي والحديث الاستراتيجي.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، بحثا التركيز على الحوار الإستراتيجي والجاهزية العملياتية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103233/89/1032338977_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_62890bc4ce53baf786f15b9749c0f3fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

إسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا

19:52 GMT 01.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
 افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراء مباحثات عسكرية مهمة مع نظيره الأمريكي، ومناقشة التعاون العملياتي بين البلدين.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها إجراء ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين، بمقر القيادة المركزية الأمريكية في ولاية فلوريدا.
وذكر أدرعي أن الجنرال عوديد باسيوك، رئيس هيئة العمليات الإسرائيلي، يترأس وفدا عسكريا بارزا في زيارة إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن منطقة دول الشرق الأوسط والخليج.
وبحث الجانبان، الإسرائيلي والأمريكي، التعاون العسكري العملياتي الإقليمي والتحديات المشتركة للجيشين في منطقة الشرق الأوسط، ودراسة مدى الاستعداد العملياتي والحديث الاستراتيجي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، بحثا التركيز على الحوار الإستراتيجي والجاهزية العملياتية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:01 GMTخبير: هذه النصائح تجنبك الإصابة بمتحور أوميكرون
21:00 GMTوزير الخارجية الصيني: نقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا
20:54 GMTالأمن الفلسطيني يجلي إسرائيليين اثنين بعد مهاجمتهم من قبل فلسطينيين برام الله
20:51 GMTمصر... مناطق تصل فيها درجة الحرارة إلى 11 غدا الخميس
20:44 GMT علماء يبتكرون مكعبات ثلج "لا تذوب" وتحارب البكتيريا... صور وفيديو
20:29 GMTمسؤول: فيديو مسرب يكشف مؤامرة سرية ضد إثيوبيا ونتعرض لضغوط بشأن سد النهضة
20:23 GMTلبنان يواجه كورونا في أعياد الميلاد بحظر التجوال ليلا
20:10 GMTهند صبري تكشف عن أمنية راودتها قبل الأربعين وتحدد رائدة الكوميديا النسائية في مصر
20:00 GMTرصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في أمريكا بولاية كاليفورنيا
19:58 GMTسفير صنعاء في دمشق يدعو إلى تنظيم مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية
19:54 GMTواشنطن: نتواصل مع روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع على حدود البلدين
19:52 GMTإسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا
19:47 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف القتال فورا في إثيوبيا
19:44 GMTالإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"
19:29 GMTحوت أحدب عملاق يظهر من السماء كقطار بخاري عظيم... فيديو
19:11 GMTإعلام: ولي عهد السعودية سيزور عمان في هذا التوقيت
19:09 GMTبينيت يكلف وحدة تابعة للشرطة بمحاربة "الإرهاب" وتخليص الرهائن
19:04 GMTوسط مخاوف من التأجيل أو الإلغاء.. ما سيناريوهات الانتخابات النيابية في لبنان؟
18:38 GMTوزير يمني: تهريب الأسلحة للحوثيين يتم عبر طائرات للأمم المتحدة
18:37 GMTزعيم البوليساريو: الجبهة مرغمة على تطوير كفاحها المسلح... فيديو