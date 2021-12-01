إسرائيل تبحث "التحديات المشتركة" مع أمريكا

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها إجراء ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين، بمقر القيادة المركزية الأمريكية في ولاية فلوريدا.وذكر أدرعي أن الجنرال عوديد باسيوك، رئيس هيئة العمليات الإسرائيلي، يترأس وفدا عسكريا بارزا في زيارة إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن منطقة دول الشرق الأوسط والخليج.وبحث الجانبان، الإسرائيلي والأمريكي، التعاون العسكري العملياتي الإقليمي والتحديات المشتركة للجيشين في منطقة الشرق الأوسط، ودراسة مدى الاستعداد العملياتي والحديث الاستراتيجي.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، بحثا التركيز على الحوار الإستراتيجي والجاهزية العملياتية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراء مباحثات عسكرية مهمة مع نظيره الأمريكي، ومناقشة التعاون العملياتي بين البلدين.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها إجراء ضباط بارزين في الجيش الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين بارزين، بمقر القيادة المركزية الأمريكية في ولاية فلوريدا.
سيجري القادة الإسرائيليون خلال الأسبوع لقاءات عمل أخرى مع جهات أمنية رفيعة المستوى في إطار التعاون العملياتي.
ראש אגף המבצעים, האלוף עודד בסיוק, וראש אגף אסטרטגיה ומעגל שלישי, האלוף טל קלמן, ביקרו השבוע בבסיס האם של פיקוד CENTCOM בפלורידה, האחראי על אזור המזרח התיכון והמפרץ הפרסי. המפקדים דנו בשיתוף הפעולה המבצעי האזורי ובאתגרים המשותפים לשני הצבאות@Doron_Kadoshpic.twitter.com/iSGsOw7Loj