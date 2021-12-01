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https://arabic.sputniknews.com/20211201/إعلام-ولي-عهد-السعودية-سيزور-عمان-في-هذا-التوقيت----1053455474.html
إعلام: ولي عهد السعودية سيزور عمان في هذا التوقيت
إعلام: ولي عهد السعودية سيزور عمان في هذا التوقيت
كشف مصدران مطلعان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يخطط للقيام بزيارته الأولى لسلطنة عمان. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T19:11+0000
2021-12-01T19:11+0000
2021-12-01T19:11+0000
سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت وكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، عن المصدرين أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يشير إلى دفء العلاقات بين البلدين الخليجيين.زيارة الأمير السعودي ستكون الثانية له خارج المملكة منذ بدء جائحة كورونا، بعد زيارة قصيرة لمصر مطلع العام الجاري.ولطالما احتفظت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بعلاقات جيدة مع سلطنة عمان، وذلك بسبب علاقاتها الودية مع إيران، لكن هذه العلاقات توثقت أكثر خلال العام الماضي.قد تحمل الزيارة فائدة اقتصادية محتملة لسلطنة عمان، التي تكافح حتى تنوع اقتصادها بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط.وقدمت وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، في العام الماضي، بعد 5 عقود من الحكم، فرصة للتغيير.وفي وقت سابق من العام الجاري، سافر سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى السعودية في أول رحلة رسمية له إلى خارج البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211002/إعصار-شاهين-المدمر-يصل-سلطنة-عمان-وهذا-تأثيره-على-السعودية-والإمارات-1050319968.html
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سلطنة عمان, أخبار السعودية اليوم
إعلام: ولي عهد السعودية سيزور عمان في هذا التوقيت
كشف مصدران مطلعان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يخطط للقيام بزيارته الأولى لسلطنة عمان.
ونقلت
وكالة "بلومبرج"
، اليوم الأربعاء، عن المصدرين أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يشير إلى دفء العلاقات بين البلدين الخليجيين.
زيارة الأمير السعودي ستكون الثانية له خارج المملكة منذ بدء جائحة كورونا، بعد زيارة قصيرة لمصر مطلع العام الجاري.
ولطالما احتفظت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بعلاقات جيدة مع
سلطنة عمان
، وذلك بسبب علاقاتها الودية مع إيران، لكن هذه العلاقات توثقت أكثر خلال العام الماضي.
قد تحمل الزيارة فائدة اقتصادية محتملة لسلطنة عمان، التي تكافح حتى تنوع اقتصادها بعيدا عن الاقتصاد القائم على النفط.
وقدمت وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، في العام الماضي، بعد 5 عقود من الحكم، فرصة للتغيير.
وفي وقت سابق من العام الجاري، سافر سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى السعودية في أول رحلة رسمية له إلى خارج البلاد.