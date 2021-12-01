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https://arabic.sputniknews.com/20211201/استشاري-الحبهان-يكافح-4-أمراض-مزمنة-1053433390.html
طبيب: الحبهان يكافح 4 أمراض مزمنة
طبيب: الحبهان يكافح 4 أمراض مزمنة
كشف استشاري طب الأسرة السعودي، الدكتور سعود الشهري، عن أن الحبهان أو الهيل له فاعلية كبيرة في مكافحة 4 أمراض مزمنة. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:30+0000
2021-12-01T10:37+0000
أمراض
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ونقلت صحيفة "سبق" عن الشهري تصريحات أدلى بها في مداخلة عبر قناة "الإخبارية" قال فيها إن الهيل له عدة فوائد تجعله مكافحا قويا لأربعة أمراض مزمنة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ إلى جانب غناه بالألياف، لذلك فهو من أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض ضغط الدم ويكافح السرطان.وأضاف الشهري؛ أن الحبهان أو الهيل يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وحسبما أكدت مصادر علمية فإن له دورا فاعلا في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم.يذكر أن للهيل كذلك دورا كبيرا في مقاومة البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.
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أمراض

طبيب: الحبهان يكافح 4 أمراض مزمنة

10:30 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 10:37 GMT 01.12.2021)
© Photo / Pixabay Licenseالتوابل
التوابل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Photo / Pixabay License
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كشف استشاري طب الأسرة السعودي، الدكتور سعود الشهري، عن أن الحبهان أو الهيل له فاعلية كبيرة في مكافحة 4 أمراض مزمنة.
ونقلت صحيفة "سبق" عن الشهري تصريحات أدلى بها في مداخلة عبر قناة "الإخبارية" قال فيها إن الهيل له عدة فوائد تجعله مكافحا قويا لأربعة أمراض مزمنة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ إلى جانب غناه بالألياف، لذلك فهو من أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض ضغط الدم ويكافح السرطان.
وأضاف الشهري؛ أن الحبهان أو الهيل يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وحسبما أكدت مصادر علمية فإن له دورا فاعلا في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم.
يذكر أن للهيل كذلك دورا كبيرا في مقاومة البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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