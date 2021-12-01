طبيب: الحبهان يكافح 4 أمراض مزمنة

ونقلت صحيفة "سبق" عن الشهري تصريحات أدلى بها في مداخلة عبر قناة "الإخبارية" قال فيها إن الهيل له عدة فوائد تجعله مكافحا قويا لأربعة أمراض مزمنة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ إلى جانب غناه بالألياف، لذلك فهو من أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض ضغط الدم ويكافح السرطان.وأضاف الشهري؛ أن الحبهان أو الهيل يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وحسبما أكدت مصادر علمية فإن له دورا فاعلا في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم.يذكر أن للهيل كذلك دورا كبيرا في مقاومة البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.
كشف استشاري طب الأسرة السعودي، الدكتور سعود الشهري، عن أن الحبهان أو الهيل له فاعلية كبيرة في مكافحة 4 أمراض مزمنة.
ونقلت صحيفة "سبق" عن الشهري تصريحات أدلى بها في مداخلة عبر قناة "الإخبارية" قال فيها إن الهيل له عدة فوائد تجعله مكافحا قويا لأربعة أمراض مزمنة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ إلى جانب غناه بالألياف، لذلك فهو من أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض ضغط الدم ويكافح السرطان.
وأضاف الشهري؛ أن الحبهان أو الهيل يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وحسبما أكدت مصادر علمية فإن له دورا فاعلا في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم.
يذكر أن للهيل كذلك دورا كبيرا في مقاومة البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.