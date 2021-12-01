الجيش الإيراني يشتبك مع عناصر من "طالبان" في منطقة حدودية... فيديو

طهران - سبوتنيك. وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الاشتباكات "اندلعت ظهر اليوم بسبب سوء تفاهم، في منطقة قرب محافظة نيمروز الحدودية بين البلدين"، مشيرة إلى أن الأمور انتهت بدون سقوط ضحايا.وأشارت الوكالة إلى أن إيران أقامت جدارا داخل أراضيها بالقرب من الحدود مع أفغانستان قبل سنوات، لمنع تهريب المخدرات وعبور المسلحين، وحينما عبر اليوم مزارعون إيرانيون الجدار اعتقدت القوات التابعة لطالبان أنهم تجاوزوا الحدود، وأطلقت النار نحوهم.ولفتت الوكالة إلى أن المزارعين لم ينتهكوا الحدود لأنهم حتى بعد عبور الجدار كانوا داخل الأراضي الإيرانية.كما أوضحت أن قوات حرس الحدود الإيرانية قررت الرد على قوات طالبان بإطلاق النار، وانتهت الاشتباكات بشكل سريع عقب توضيحهم للجانب الأفغاني الأمر بدقة.ونفى مسؤول مطلع لوكالة تسنيم الأنباء التي تم تناقلها حول سيطرة طالبان على نقاط التفتيش الحدودية الإيرانية.وتجدد إيران التأكيد بشكل مستمر على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة وذلك بالإضافة إلى مسألة تعزيز جهود المجتمع الدولي لمنع وقوع أزمة إنسانية في هذا البلد.وأنهت الولايات المتحدة سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.وبسطت طالبان في 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.وجاءت سيطرة الحركة على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية أغسطس.
اندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية وقوات من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، وذلك في نقطة حدودية بين إيران وأفغانستان، بسبب إطلاق قوات الحركة النار على مزارعين إيرانيين.
طهران - سبوتنيك. وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الاشتباكات "اندلعت ظهر اليوم بسبب سوء تفاهم، في منطقة قرب محافظة نيمروز الحدودية بين البلدين"، مشيرة إلى أن الأمور انتهت بدون سقوط ضحايا.
#تازه درگیری مرزی طالبان با ایران؛ دو پاسگاه دیگر هم سقوط کرد
منابع به آماج تایید میکنند که به دنبال شدت درگیری میان طالبان و مرزبانان ایرانی، پاسگاههای دوست محمد و بالا سیاه چشمان هممرز با ولسوالی کنگ ولایت نیمروز به تصرف نیروهای طالبان درآمده است.#آماج_نیوزpic.twitter.com/SAk6onTszo
وأشارت الوكالة إلى أن إيران أقامت جدارا داخل أراضيها بالقرب من الحدود مع أفغانستان قبل سنوات، لمنع تهريب المخدرات وعبور المسلحين، وحينما عبر اليوم مزارعون إيرانيون الجدار اعتقدت القوات التابعة لطالبان أنهم تجاوزوا الحدود، وأطلقت النار نحوهم.
ولفتت الوكالة إلى أن المزارعين لم ينتهكوا الحدود لأنهم حتى بعد عبور الجدار كانوا داخل الأراضي الإيرانية.
#تازه درگیری مرزی طالبان با ایران؛ پاسگاه دهرییس سقوط کرد
منابع به آماج تایید میکنند که طالبان به گونه تهاجمی بالای پاسگاههای مرزی ایران در مرز نیمروز حملهور شده و به شمول پاسگاه مرزی دهرییس مربوط مرزبانان ایرانی، چندین پاسگاه دیگر نیز به تصرف آنها درآمده است.#آماج_نیوزpic.twitter.com/dyMz9id9OK
كما أوضحت أن قوات حرس الحدود الإيرانية قررت الرد على قوات طالبان بإطلاق النار، وانتهت الاشتباكات بشكل سريع عقب توضيحهم للجانب الأفغاني الأمر بدقة.
ونفى مسؤول مطلع لوكالة تسنيم الأنباء التي تم تناقلها حول سيطرة طالبان على نقاط التفتيش الحدودية الإيرانية.
وتجدد إيران التأكيد بشكل مستمر على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة وذلك بالإضافة إلى مسألة تعزيز جهود المجتمع الدولي لمنع وقوع أزمة إنسانية في هذا البلد.
#تازه طالبان «هامویهای زرهی امریکایی» را برای جنگیدن در برابر مرزبانان ایرانی به ولسوالی کنگ ولایت نیمروز فرستادند. درگیری شدید جریان دارد و دو طرف از سلاحهای سبک و سنگین استفاده میکنند.#آماج_نیوزpic.twitter.com/uvrrON3A16
وأنهت الولايات المتحدة سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.
وبسطت طالبان في 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.
وجاءت سيطرة الحركة على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية أغسطس.