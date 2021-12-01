الرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني

مينسك - سبوتنيك. جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها لوكاشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أوضح خلالها قائلا: "إذا واجهت روسيا عدوانا من أوكرانيا، فسنكون على اتصال وثيق، اقتصاديا، قانونيًا، سياسيًا، مع روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي".وأضاف لوكاشينكو أن شبه جزيرة القرم دخلت قوام روسيا في عام 2014 دون قتال، لأن الجيش الأوكراني الذي خدم هناك وخوفًا من انتشار قوات الناتو في شبه الجزيرة ، عرض على زملائهم الروس السيطرة على المنطقة.في السياق ذاته، أكد لوكاشينكو أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في الجمهورية، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام.وكان لوكاشينكو قد صرح في وقت سابق بأن "رحلته إلى شبه جزيرة القرم ستعني الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن "أكبر صور اعتراف بلادي بسيادة روسيا على القرم هي زيارتي لها ولقائي بالرئيس".>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار بيلاروسيا اليوم.
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده ستكون بجانب روسيا إذا ما واجهت عدوانا من أوكرانيا.
مينسك - سبوتنيك. جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها لوكاشينكو لوكالة "سبوتنيك"، أوضح خلالها قائلا: "إذا واجهت روسيا عدوانا من أوكرانيا، فسنكون على اتصال وثيق، اقتصاديا، قانونيًا، سياسيًا، مع روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي".
وأضاف لوكاشينكو أن شبه جزيرة القرم دخلت قوام روسيا في عام 2014 دون قتال، لأن الجيش الأوكراني الذي خدم هناك وخوفًا من انتشار قوات الناتو في شبه الجزيرة ، عرض على زملائهم الروس السيطرة على المنطقة.
في السياق ذاته، أكد لوكاشينكو أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات في الجمهورية، باستثناء واحدة، جاهزة للاستخدام.
وكان لوكاشينكو قد صرح في وقت سابق بأن "رحلته إلى شبه جزيرة القرم ستعني الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن "أكبر صور اعتراف بلادي بسيادة روسيا على القرم هي زيارتي لها ولقائي بالرئيس".