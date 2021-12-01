تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/السجن-3-سنوات-لزوجة-بارون-المخدرات-المكسيكي-إل-تشابو-1053430570.html
السجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"
السجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"
قضت محكمة أمريكية بالسجن ثلاث سنوات على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي إل تشابو، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T09:17+0000
2021-12-01T09:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103900/06/1039000674_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_f3528079f9815616aceffaa490e74654.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس اعتبر أن كورونيل البالغة اليوم 32 عاما كانت صغيرة جداً عندما التقت "إل تشابو" ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها في فبراير/شباط الماضي.هذا وأعربت المتهمة عن "ندمها الصادق" لما وصفته بـ"الأخطاء"، التي ارتكبتها خلال زواجها من خواكين غوسمان.وقالت: إن "المعاناة التي تسببتُ بها لعائلتي تؤلمني كثيراً"، متوسلة إلى المحكمة عدم جعل ابنتيها تكبران من دون والدتهما، بعدما حُرمتا أيضا والدهما، الذي حُكم عليه العام 2019 في الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة.وأكد وكيلها المحامي جيفري ليكتمان بعد صدور الحكم، أن دور إيما داخل الكارتل اقتصر على كونها زوجة إل تشابو.واعترفت كورنيل بأنها كانت على علم باستيراد ما لا يقل عن 450 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، و90 كيلوغراماً من الهيرويين، و 45 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، و90 طناً من الماريغوانا.كذلك نفى المحامي جازماً أن تكون موكلته تعاونت مع القضاء الأمريكي، معتبراً أن من شأن هذه الإدعاءات أن تمنعها من العودة إلى المكسيك، حيث تعيش عائلتها.وقال: "لست واثقاً من أنها تستطيع في هذه الحالة العودة يوماً إلى بلدها، حيث ستكون معرضة باستمرار للخطر من أي أعمال انتقامية قد يقدم عليها الكارتل".ومن أصل عقوبتها البالغة 36 شهراً، أمضت كورونيل حتى الآن تسعة أشهر في السجن منذ توقيفها في 22 فبراير/شباط في مطار واشنطن.كذلك ستمضي 48 شهراً إضافيا تحت المراقبة القضائية، وألزمت بدفع مليون ونصف مليون دولار تعويضات عطل وضرر للدولة الأمريكية.وأقرّت إيما كورونيل في يونيو/حزيران الماضي، بأنها مذنبة في ثلاثة تهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.
https://arabic.sputniknews.com/20210223/السلطات-الأمريكية-تعتقل-زوجة-أمبراطور-المخدرات-المكسيكي-1048185905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103900/06/1039000674_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_67e59432f4cf572b9f3cf0276cb7999a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

السجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

09:17 GMT 01.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID زوجة بارون المخدرات خواكين غوزمان - إل تشابو
 زوجة بارون المخدرات خواكين غوزمان - إل تشابو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
تابعنا عبر
قضت محكمة أمريكية بالسجن ثلاث سنوات على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي إل تشابو، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس اعتبر أن كورونيل البالغة اليوم 32 عاما كانت صغيرة جداً عندما التقت "إل تشابو" ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها في فبراير/شباط الماضي.
هذا وأعربت المتهمة عن "ندمها الصادق" لما وصفته بـ"الأخطاء"، التي ارتكبتها خلال زواجها من خواكين غوسمان.
وقالت: إن "المعاناة التي تسببتُ بها لعائلتي تؤلمني كثيراً"، متوسلة إلى المحكمة عدم جعل ابنتيها تكبران من دون والدتهما، بعدما حُرمتا أيضا والدهما، الذي حُكم عليه العام 2019 في الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة.
وأكد وكيلها المحامي جيفري ليكتمان بعد صدور الحكم، أن دور إيما داخل الكارتل اقتصر على كونها زوجة إل تشابو.
وأوضح أنها "كانت ضالعة في تجارة مهمة، لكنها كانت شخصية محدودة الحجم فيها".
واعترفت كورنيل بأنها كانت على علم باستيراد ما لا يقل عن 450 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، و90 كيلوغراماً من الهيرويين، و 45 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، و90 طناً من الماريغوانا.
كذلك نفى المحامي جازماً أن تكون موكلته تعاونت مع القضاء الأمريكي، معتبراً أن من شأن هذه الإدعاءات أن تمنعها من العودة إلى المكسيك، حيث تعيش عائلتها.
وقال: "لست واثقاً من أنها تستطيع في هذه الحالة العودة يوماً إلى بلدها، حيث ستكون معرضة باستمرار للخطر من أي أعمال انتقامية قد يقدم عليها الكارتل".
الشرطة الأمريكية في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2021
السلطات الأمريكية تعتقل زوجة أمبراطور المخدرات المكسيكي
23 فبراير, 04:37 GMT
ومن أصل عقوبتها البالغة 36 شهراً، أمضت كورونيل حتى الآن تسعة أشهر في السجن منذ توقيفها في 22 فبراير/شباط في مطار واشنطن.
كذلك ستمضي 48 شهراً إضافيا تحت المراقبة القضائية، وألزمت بدفع مليون ونصف مليون دولار تعويضات عطل وضرر للدولة الأمريكية.
وأقرّت إيما كورونيل في يونيو/حزيران الماضي، بأنها مذنبة في ثلاثة تهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:28 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور "أوميكرون"
10:26 GMTموسكو تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على تصريحات واشنطن
10:26 GMTالسفارة الأمريكية في ليبيا تعرب عن قلقها من خطر يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية
10:16 GMTزاخاروفا: كييف ترسل نصف الجيش الأوكراني إلى دونباس
10:08 GMTأهداف مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب (2-1)... فيديو
09:54 GMTالقوات المسلحة الروسية تتزود بتقنيات "حرب شبكات المعلومات"
09:49 GMTلبنان... مخاوف من تفشي موجة جديدة من كورونا وسط نقص في الجهاز التمريضي
09:35 GMTأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي يتحدث عن صعوبات تواجهه مع مانشستر سيتي
09:34 GMTياسمين عبد العزيز تنشر فيديو جديدا لظهورها المرتقب مع منى الشاذلي
09:17 GMTلافروف يعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
09:17 GMTالسجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"
08:58 GMTجولة متسابقات "ملكة جمال الكون 2021" في القدس
08:55 GMTضاحي خلفان: حرب الحوثي على الشرعية اليمنية كحرب المعارضة للشرعية السورية
08:52 GMTالسعودية ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"
08:43 GMTاختبار قاذفة قنابل يدوية طائرة في النرويج... فيديو
08:31 GMT"فلسطين بعيون فنانين روس"... لوحات تضامن مع الشعب الفلسطيني في معرض فني بقطاع غزة... فيديو وصور
08:27 GMTرشوان توفيق يقدم عرضا إلى ابنته والأخيرة ترفض... فيديو
08:24 GMT"إيديكس 2021" يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي… صور
08:20 GMTمحمد بن راشد عن الشيخ زايد: مدرسة تتعلم فيها الأجيال العطاء للوطن
08:16 GMTروسيا: ظهور أول تشكيلة مكونة من آليات مدرعة فريدة في القوات المسلحة