https://arabic.sputniknews.com/20211201/السجن-3-سنوات-لزوجة-بارون-المخدرات-المكسيكي-إل-تشابو-1053430570.html

السجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

السجن 3 سنوات لزوجة بارون المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

قضت محكمة أمريكية بالسجن ثلاث سنوات على إيما كورونيل أيسبورو، زوجة تاجر المخدرات المكسيكي إل تشابو، بعدما أقرت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T09:17+0000

2021-12-01T09:17+0000

2021-12-01T09:17+0000

العالم

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس اعتبر أن كورونيل البالغة اليوم 32 عاما كانت صغيرة جداً عندما التقت "إل تشابو" ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها في فبراير/شباط الماضي.هذا وأعربت المتهمة عن "ندمها الصادق" لما وصفته بـ"الأخطاء"، التي ارتكبتها خلال زواجها من خواكين غوسمان.وقالت: إن "المعاناة التي تسببتُ بها لعائلتي تؤلمني كثيراً"، متوسلة إلى المحكمة عدم جعل ابنتيها تكبران من دون والدتهما، بعدما حُرمتا أيضا والدهما، الذي حُكم عليه العام 2019 في الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة.وأكد وكيلها المحامي جيفري ليكتمان بعد صدور الحكم، أن دور إيما داخل الكارتل اقتصر على كونها زوجة إل تشابو.واعترفت كورنيل بأنها كانت على علم باستيراد ما لا يقل عن 450 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، و90 كيلوغراماً من الهيرويين، و 45 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، و90 طناً من الماريغوانا.كذلك نفى المحامي جازماً أن تكون موكلته تعاونت مع القضاء الأمريكي، معتبراً أن من شأن هذه الإدعاءات أن تمنعها من العودة إلى المكسيك، حيث تعيش عائلتها.وقال: "لست واثقاً من أنها تستطيع في هذه الحالة العودة يوماً إلى بلدها، حيث ستكون معرضة باستمرار للخطر من أي أعمال انتقامية قد يقدم عليها الكارتل".ومن أصل عقوبتها البالغة 36 شهراً، أمضت كورونيل حتى الآن تسعة أشهر في السجن منذ توقيفها في 22 فبراير/شباط في مطار واشنطن.كذلك ستمضي 48 شهراً إضافيا تحت المراقبة القضائية، وألزمت بدفع مليون ونصف مليون دولار تعويضات عطل وضرر للدولة الأمريكية.وأقرّت إيما كورونيل في يونيو/حزيران الماضي، بأنها مذنبة في ثلاثة تهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.

https://arabic.sputniknews.com/20210223/السلطات-الأمريكية-تعتقل-زوجة-أمبراطور-المخدرات-المكسيكي-1048185905.html

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