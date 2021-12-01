تركيا ترفض تأييد عقوبات ضد روسيا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وزير الخارجية التركي قال خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في العاصمة اللاتفية ريغا، إن العقوبات لا يمكنها أن تحل المشكلة، وأضاف: "رأينا كيف تم فرض العقوبات على الدول المختلفة وعلى تركيا أحيانا، ولكن هذا لا يحل المشكلة".وتابع: "من أجل تسوية المشكلة (أي مشكلة) يحتاج الأمر إلى الحوار". وبحسب وزير الخارجية التركي فإن بلاده ترى أن من الضروري أن يكون هناك توازن بين الردع والحوار، إذ "لا يمكننا أن نساعد أوكرانيا أو بلدا آخر بواسطة العقوبات (ضد روسيا) فقط".
رفض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تأييد العقوبات ضد روسيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وزير الخارجية التركي قال خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في العاصمة اللاتفية ريغا، إن العقوبات لا يمكنها أن تحل المشكلة، وأضاف: "رأينا كيف تم فرض العقوبات على الدول المختلفة وعلى تركيا أحيانا، ولكن هذا لا يحل المشكلة".
وتابع: "من أجل تسوية المشكلة (أي مشكلة) يحتاج الأمر إلى الحوار". وبحسب وزير الخارجية التركي فإن بلاده ترى أن من الضروري أن يكون هناك توازن بين الردع والحوار، إذ "لا يمكننا أن نساعد أوكرانيا أو بلدا آخر بواسطة العقوبات (ضد روسيا) فقط".