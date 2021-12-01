حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، قوله إن "حريقاً اندلع في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية"، مضيفا أن "الحريق ليس كبيراً، وأنه اندلع بسبب تماس كهربائي".وأوضحت الوكالة العراقية، أن "أعضاء البرلمان خرجوا من المبنى تحسباً لأي طارئ"، مشيرا إلى أن "الحريق اندلع خلال انعقاد جلسة البرلمان بحضور أغلب أعضائها لإقرار عدد من القوانين المهمة".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مبنى برلمان إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، قوله إن "حريقاً اندلع في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية"، مضيفا أن "الحريق ليس كبيراً، وأنه اندلع بسبب تماس كهربائي".
آتشسوزی در ساختمان پارلمان منطقه کردستان عراق موجب شد نمایندگان، پارلمان را ترک کنند، تیمهای آتشنشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. pic.twitter.com/iJ2j34Ynd2