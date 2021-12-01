تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/حريق-في-مبنى-البرلمان-بإقليم-كردستان-العراق-وإجلاء-النواب-فيديو-1053440537.html
حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو
حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو
اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مبنى برلمان إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T12:57+0000
2021-12-01T12:57+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103055/66/1030556668_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_ad3f662d7679defe0025a1d1169b7ef5.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، قوله إن "حريقاً اندلع في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية"، مضيفا أن "الحريق ليس كبيراً، وأنه اندلع بسبب تماس كهربائي".وأوضحت الوكالة العراقية، أن "أعضاء البرلمان خرجوا من المبنى تحسباً لأي طارئ"، مشيرا إلى أن "الحريق اندلع خلال انعقاد جلسة البرلمان بحضور أغلب أعضائها لإقرار عدد من القوانين المهمة".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103055/66/1030556668_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ca9e3600b98c9940977b9b67771d22c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو

12:57 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصوربرلمان كردستان
برلمان كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اندلع حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مبنى برلمان إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو، قوله إن "حريقاً اندلع في مطعم مبنى برلمان الإقليم ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية"، مضيفا أن "الحريق ليس كبيراً، وأنه اندلع بسبب تماس كهربائي".
وأوضحت الوكالة العراقية، أن "أعضاء البرلمان خرجوا من المبنى تحسباً لأي طارئ"، مشيرا إلى أن "الحريق اندلع خلال انعقاد جلسة البرلمان بحضور أغلب أعضائها لإقرار عدد من القوانين المهمة".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:28 GMTمسؤول بالصحة العالمية: لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون
13:25 GMTحميدتي يحذر دول العالم من موجة لاجئين جديدة إذا لم يتم دعم السودان
13:17 GMTمروحيات روسية خطيرة في "إيديكس 2021"
13:13 GMTنظمية الحسن... سبعينية تروي نضال السوريات على أطباق القش
13:07 GMTالاتحاد الأوروبي: حان الوقت لنفكر في "التطعيم الإلزامي"
13:06 GMTإصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية
13:04 GMTواتسآب يسلم بيانات مستخدميه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
13:02 GMTاستئناف نشاط المنطقة الحرة السورية - الأردنية بعد توقف لأكثر من 6 سنوات
13:00 GMTيسبب كتلة "صلبة وسميكة" في أدمغة الأجنة... دراسة: شراب مسؤول عن "جريمة"... صور وفيديو
12:59 GMT"أنصار الله" تحمل الجيش السعودي مسؤولية مقتل وإصابة 23 مدنيا شمال غربي اليمن
12:57 GMTحريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب... فيديو
12:54 GMTإحراق سيارات مدنية من قبل مجهولين وسط مدينة درعا السورية
12:47 GMTما هو شكل الصراع العالمي القادم؟
12:46 GMTالسعودية: ضبط 30 مليون قرص مخدر في شحنة "هيل"
12:45 GMTمواطن يخاطب وزير الصحة السعودي عبر "تويتر" بشأن مصاب بجلطة دماغية أرسله الطبيب إلى مركز الشرطة
12:29 GMTالخارجية اللبنانية تصدر بيانا بشأن أمن السعودية
12:27 GMTتركيا ترفض تأييد عقوبات ضد روسيا
12:24 GMTالجانب الآخر للأزمة بين المغرب والجزائر... عائلات تفصلها أمتار عبر الحدود
12:19 GMTالسيسي: أطلعت رئيس وزراء إسبانيا على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة... فيديو
12:14 GMTالأرصاد المصرية تعلن انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس