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https://arabic.sputniknews.com/20211201/سماع-دوي-انفجار-في-ميونيخ-1053441350.html
إصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية
إصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية
ذكرت صحيفة بيلد أن انفجارا وقع في ميونيخ في موقع بناء شركة السكك الحديدية "دويتشه بان". 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:06+0000
2021-12-01T13:06+0000
2021-12-01T13:31+0000
العالم
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وبحسب المعلومات الأولية انفجرت قنبلة جوية من زمن الحرب العالمية الثانية، وأدى الانفجار إلى إصابة 3 أشخاص.سمع دوي الانفجار في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وعلقت حركة القطارات في المنطقة.وقالت الشرطة على تويتر: "الانفجار وقع أثناء أعمال البناء في منطقة دونرسبيرجيربروك (محطة). خبراؤنا موجودون هناك. المنطقة مطوقة ولا توجد تهديدات خارجها".وأوضحت خدمة الإطفاء في ميونيخ أن أحد الضحايا الثلاثة أصيب بجروح خطيرة، مضيفة أنه يعمل في الموقع حوالي 40 ضابط شرطة، وتشارك مروحيتان وخبراء ألغام.
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العالم
إصابة 3 أشخاص في انفجار بميونيخ الألمانية 13:06 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 13:31 GMT 01.12.2021)
ذكرت صحيفة بيلد أن انفجارا وقع في ميونيخ في موقع بناء شركة السكك الحديدية "دويتشه بان".
وبحسب المعلومات الأولية انفجرت قنبلة جوية من زمن الحرب العالمية الثانية، وأدى الانفجار إلى إصابة 3 أشخاص.
سمع دوي الانفجار في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات، وعلقت حركة القطارات في المنطقة.
وقالت الشرطة على تويتر: "الانفجار وقع أثناء أعمال البناء في منطقة دونرسبيرجيربروك (محطة). خبراؤنا موجودون هناك. المنطقة مطوقة ولا توجد تهديدات خارجها".
وأوضحت خدمة الإطفاء في ميونيخ أن أحد الضحايا الثلاثة أصيب بجروح خطيرة، مضيفة أنه يعمل في الموقع حوالي 40 ضابط شرطة، وتشارك مروحيتان وخبراء ألغام.