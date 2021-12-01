كيف ننظف الأوعية الدموية دون تناول أدوية

في سن 20-30، يبدأ الكوليسترول في الترسب في الأوعية. بمرور الوقت، تصبح أكثر سمكا، ثم يتراكم فيها الكالسيوم. في المرحلة التالية، يتم تشكيل لويحات الكوليسترول. في سن مبكرة ومتوسطة، يحدث تصلب الشرايين سرا، بدون أعراض. وبعد 40-50 عامًا، يمكن أن تبدأ في الظهور بألم وعدم انتظام ضربات القلب وتطور نوبة قلبية وسكتة دماغية.وقالت طبيبة القلب، آنا كورينيفيتش لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يمكن تنظيف الأوعية جراحيًا. ولكن هذه طريقة تستخدم في المقام الأخير، وغير سارة، وليس من الضروري الوصول إلى هذا الحد. هكذا، لا ينبغي للمرء تنظيف الأوعية، ولكن يجب أن يشارك بنشاط في الوقاية".بالإضافة إلى ذلك، لكي تظل الأوعية "نظيفة" لسنوات عديدة، من الضروري مراجعة النظام الغذائي في أسرع وقت ممكن. وأضافت كورينفيتش: "ما هو جوهر النظام الغذائي للقلب والأوعية الدموية؟ إنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية".ونصحت في هذا الصدد بتضمين النظام الغذائي الأطعمة التقليدية التي تحتوي على كمية كبيرة من أوميغا 3. وهي زيوت القنب وبذور الكتان.وأوضحت طبيبة القلب: "إذا كانت الأوعية مسدودة، فعادةً ما تكون هناك حاجة إلى تقنية أخرى. الجراحة والحبوب. بالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه".
كثيرًا ما يُسأل أطباء القلب عما إذا كان من الممكن تنظيف الأوعية الدموية من لويحات الكوليسترول، وهل يمكن القيام بذلك باستخدام الوسائل المتاحة للجميع، دون اللجوء إلى مساعدة الجراحين.
في سن 20-30، يبدأ الكوليسترول في الترسب في الأوعية. بمرور الوقت، تصبح أكثر سمكا، ثم يتراكم فيها الكالسيوم. في المرحلة التالية، يتم تشكيل لويحات الكوليسترول. في سن مبكرة ومتوسطة، يحدث تصلب الشرايين سرا، بدون أعراض. وبعد 40-50 عامًا، يمكن أن تبدأ في الظهور بألم وعدم انتظام ضربات القلب وتطور نوبة قلبية وسكتة دماغية.
على وجه الخصوص، للحفاظ على الأوعية الدموية نظيفة بعد 40 عامًا، أوصت الطبيبة بإستراتيجية بسيطة من سن مبكرة، وهي الرياضة، والتخلي عن العادات السيئة، والسيطرة على التوتر.
بالإضافة إلى ذلك، لكي تظل الأوعية "نظيفة" لسنوات عديدة، من الضروري مراجعة النظام الغذائي في أسرع وقت ممكن. وأضافت كورينفيتش: "ما هو جوهر النظام الغذائي للقلب والأوعية الدموية؟ إنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية".
ونصحت في هذا الصدد بتضمين النظام الغذائي الأطعمة التقليدية التي تحتوي على كمية كبيرة من أوميغا 3. وهي زيوت القنب وبذور الكتان.
وأوضحت طبيبة القلب: "إذا كانت الأوعية مسدودة، فعادةً ما تكون هناك حاجة إلى تقنية أخرى. الجراحة والحبوب. بالإضافة إلى التوصيات المذكورة أعلاه".