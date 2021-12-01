https://arabic.sputniknews.com/20211201/لبنان-يواجه-كورونا-في-أعياد-الميلاد-بحظر-التجوال-ليلا-1053456990.html

لبنان يواجه كورونا في أعياد الميلاد بحظر التجوال ليلا

لبنان يواجه كورونا في أعياد الميلاد بحظر التجوال ليلا

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال ليلي خلال فترة أعياد الميلاد، في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-01T20:23+0000

لبنان

فيروس كورونا

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جاء إعلان الوزير اللبناني بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات مكافحة وباء كورونا، بحسب موقع "الجديد".وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إنه "اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 ولغاية 9 يناير/كانون الثاني 2022 تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا".وأوضح الوزير أن يستثنى من هذا القرار، الأشخاص المطعمين بجرعة واحدة على الأقل.وسجل لبنان يوم أمس الثلاثاء 1618 إصابة و9 وفيات جراء "كورونا" في آخر 24 ساعة.وفي الإطار ذاته، ذكر الوزير أبيض أن الحكومة اللبنانية فرضت على العاملين في القطاع العام والقطاع الصحي والتربوي والسياحي والعسكري أن يكونوا من الملقحين بجرعتين اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني 2022.وعن غير الملقحين قال إنه يجب عليهم الخضوع على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع.أمرت الحكومة اللبنانية كذلك بمنع إقامة جميع التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق نصف سعة المكان.وبلغت حصيلة وفيات كورونا في لبنان حتى مساء اليوم 8 آلاف و735، بينما بلغ إجمالي الإصابات 672 ألفا و548.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/لبنان-مخاوف-من-تفشي-موجة-جديدة-من-كورونا-وسط-نقص-في-الجهاز-التمريضي--1053431769.html

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لبنان, فيروس كورونا