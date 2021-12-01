لماذا تعد تل أبيب أغلى مدينة في العالم؟
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
© AP Photo / Ariel Schalit
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن السبب وراء اعتبار مدينة تل أبيب أعلى مدينة حول العالم.
وذكرت صحيفة معاريف، مساء اليوم الأربعاء، أن السبب وراء اعتبار مدينة تل أبيب الإسرائيلية أغلى مدينة في العالم، يعود إلى قوة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النقل والمواصلات والمواد الغذائية في البلاد.
ونقلت الصحيفة على لسان يهودا شاروني، محلل الشؤون الاقتصادية الإسرائيلي، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية هي التي أدت إلى غلاء المعيشة في مدينة تل أبيب، كما أن عبء الإنفاق يقع على عاتق المواطنين أنفسهم.
זו לא רק התחושה שלכם: דירוג אקונומיסט קובע כי תל אביב היא העיר היקרה בעולם - בגלל התחזקות השקל, מחירי האלכוהול והתחבורה הציבורית pic.twitter.com/rYGL6Mm8OY— כלכליסט | Calcalist (@calcalist) December 1, 2021
وأكد شاروني أن تكلفة المعيشة في المدن هو السبب الرئيس لاعتبار مدينة ما أغلى من نظيرتها حول العالم، موضحا أن هناك مجموعة من البيانات يتم من خلالها اعتبار مدينة تل أبيب الأغلى في العالم، أهمها تكلفة المعيشة والنقل والغذاء.
وشدد المحلل الإسرائيلي على أن ضريبة القيمة المضافة في بلاده تساوي ضعف ما هو متعارف عليه في كثير من الدول الأوروبية، عازيا السبب إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية.
תל אביב היא "העיר היקרה בעולם" | על מה מתבסס המדד? פרופ' אייל קמחי, מומחה לכלכלה חקלאית באונ' העברית, מסביר: "הטיפוס של תל אביב ברשימה נעוץ בהתחזקות של השקל. מי שגר בעיר, זה לא צריך לשנות להם הרבה. את ההשוואות האלה צריך לקחת עם הרבה ספק"@mayarachlin #ערבערב pic.twitter.com/Gvmyq7624H— כאן חדשות (@kann_news) December 1, 2021
وبدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الدكتور إيال كمحي، خبير الاقتصاد الزراعي في الجامعة العبرية، أن السبب وراء اعتبار تل أبيب أغلى مدينة حول العالم يعود إلى قوة الشيكل أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة فيها، مقارنة بدول عدة حول العالم.
ووفقا لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي في 2021، الذي تصدره "وحدة المعلومات الاقتصادية" التابعة لمجلة "الإيكونوميست" شهدت إحدى المدن تغيرات أسرع من المدن الأخرى، لتنتقل من المركز الخامس إلى الأول، حيث تصدرت مدينة تل أبيب الإسرائيلية التصنيف للمرة الأولى، بعدما احتلت باريس المرتبة الأولى العام الماضي.