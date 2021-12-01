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ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:29+0000
2021-12-01T11:43+0000
العالم
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واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.وقالت صحيفة "ذي تلغراف"، في إشارة إلى أن القاعدة العسكرية التي زارتها ليز تروس تبعد عن حدود روسيا بـ160 كيلومترا، إن وزيرة الخارجية البريطانية أرادت أن تُفهم موسكو أن لندن لا تزال تُدخل حماية الديمقراطيات في الساحة السوفييتية السابقة من النفوذ الروسي في قائمة أولوياتها.إلا أن ما قاله القراء البريطانيون تعقيبا على هذا المشهد أظهر أن السيدة تروس لم تتمكن من الظهور بمظهر المرأة "الحديدية" القادرة على توجيه الرسالة "القوية" إلى موسكو، بل على العكس أظهرت ضعف بلادها بريطانيا.وقال أحد القراء إن المشهد أخافه لأن الدبابة التي ركبتها وزيرة الخارجية البريطانية (تشالنجر2) لا بد وأن تسقط في مواجهة مع ما يملكه بوتين.ورأى قارئ آخر أن ظهور السيدة تروس على الدبابة لا يمكن أن يمثل تحذيرا يُخيف الكرملين.
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ما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟

11:29 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 11:43 GMT 01.12.2021)
© REUTERS / POOLوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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ظهرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في مشهد مثير حين زارت قاعدة عسكرية بريطانية في جمهورية إستونيا.
واسترعت وزيرة الخارجية البريطانية الزائرة للقاعدة العسكرية اهتمام وسائل الإعلام الغربية لأنها ركبت الدبابة أثناء قيامها بالزيارة.
وقالت صحيفة "ذي تلغراف"، في إشارة إلى أن القاعدة العسكرية التي زارتها ليز تروس تبعد عن حدود روسيا بـ160 كيلومترا، إن وزيرة الخارجية البريطانية أرادت أن تُفهم موسكو أن لندن لا تزال تُدخل حماية الديمقراطيات في الساحة السوفييتية السابقة من النفوذ الروسي في قائمة أولوياتها.
إلا أن ما قاله القراء البريطانيون تعقيبا على هذا المشهد أظهر أن السيدة تروس لم تتمكن من الظهور بمظهر المرأة "الحديدية" القادرة على توجيه الرسالة "القوية" إلى موسكو، بل على العكس أظهرت ضعف بلادها بريطانيا.
وقال أحد القراء إن المشهد أخافه لأن الدبابة التي ركبتها وزيرة الخارجية البريطانية (تشالنجر2) لا بد وأن تسقط في مواجهة مع ما يملكه بوتين.
ورأى قارئ آخر أن ظهور السيدة تروس على الدبابة لا يمكن أن يمثل تحذيرا يُخيف الكرملين.
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