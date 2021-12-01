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https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html
ما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟
ما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟
كشفت دراسة حديثة، احتواء أحماض أوميغا 3، على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكل الأشخاص، وخصوصا الرجال. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T16:31+0000
2021-12-01T16:31+0000
أخبار صحة
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وأفادت الدراسة، أن أوميغا 3 تقدم مجموعة من الفوائد المذهلة للرجال، منها تعزيز الخصوبة، والوقاية من الأمراض، بحسب ما نشره موقع "ميديكال توداي".تساعد أحماض أوميغا 3 في حماية الرجال من الإصابة بالأمراض الذكورية، بسبب قدرتها على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.كما كشفت الدراسات التي أجريت على الفئران، أن قدرتها الجنسية تحسنت بعدما أدرجوا أحماض أوميغا 3 في نظامها الغذائي.ويساعد تناول أحماض الأوميغا 3، الرجال على تعزيز الخصوبة لديهم، وذلك بسبب قدرتها على تعزيز عملية إنتاج الحيوانات المنوية.وأفادت الدراسة التي تم إجرائها على 23 شخصًا، قاموا بتناول مكملات الأوميغا 3 لمدة 90 يومًا، أنها ساهمت في تحسين الحالة المزاجية لدى الرجال المشاركين، بالإضافة إلى دعم صحتهم النفسية وخفض فرص إصابتهم بالاكتئاب.كما كشفت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 تخفض خفض الدهون الثلاثية في الدم، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول التي ينتجها الكبد، كما تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.وتساعد أحماض أوميغا 3 في تحسين صحة العين عند الرجال، وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، والتي تحمي العين من الإصابة بالأمراض، مثل الجفاف والتنكس البقعي.
https://arabic.sputniknews.com/20210825/تقرير-يعدد-5-مصادر-لأحماض-أوميغا-3-الدهنية-المهمة-للجسم-منها-العنب-1049936678.html
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أخبار صحة, الرجال

ما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟

16:31 GMT 01.12.2021
© Photo / CCدواء يحتوي على أحماض أوميغا 3
دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Photo / CC
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كشفت دراسة حديثة، احتواء أحماض أوميغا 3، على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكل الأشخاص، وخصوصا الرجال.
وأفادت الدراسة، أن أوميغا 3 تقدم مجموعة من الفوائد المذهلة للرجال، منها تعزيز الخصوبة، والوقاية من الأمراض، بحسب ما نشره موقع "ميديكال توداي".
تساعد أحماض أوميغا 3 في حماية الرجال من الإصابة بالأمراض الذكورية، بسبب قدرتها على خفض الكوليسترول الضار في الجسم.
كما كشفت الدراسات التي أجريت على الفئران، أن قدرتها الجنسية تحسنت بعدما أدرجوا أحماض أوميغا 3 في نظامها الغذائي.
بذور الكتان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2021
تقرير يعدد 5 مصادر لأحماض أوميغا 3 الدهنية المهمة للجسم... منها العنب
25 أغسطس, 18:09 GMT
ويساعد تناول أحماض الأوميغا 3، الرجال على تعزيز الخصوبة لديهم، وذلك بسبب قدرتها على تعزيز عملية إنتاج الحيوانات المنوية.
وأفادت الدراسة التي تم إجرائها على 23 شخصًا، قاموا بتناول مكملات الأوميغا 3 لمدة 90 يومًا، أنها ساهمت في تحسين الحالة المزاجية لدى الرجال المشاركين، بالإضافة إلى دعم صحتهم النفسية وخفض فرص إصابتهم بالاكتئاب.
كما كشفت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 تخفض خفض الدهون الثلاثية في الدم، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول التي ينتجها الكبد، كما تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.
وتساعد أحماض أوميغا 3 في تحسين صحة العين عند الرجال، وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، والتي تحمي العين من الإصابة بالأمراض، مثل الجفاف والتنكس البقعي.
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