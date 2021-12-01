محتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قام المتظاهرون بقطع طريق (دير الزور- الحسكة) الدولي في منطقة الصور بريف دير الزور الشرقي، وإحراق إطارات السيارات، بعد فقدان مادة الطحين وتوقف المخابز عن العمل.وأشارت مصادر محلية إلى أن عدم تأمين مادة الطحين من قبل المجالس المحلية للأهالي أدى إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، حيث قام أبناء بلدة البصيرة في ريف دير الزور، بالتظاهر أمام مجلس البلدة وإعلان رفضهم لسياسات تنظيم "قسد" المتواجد في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي.وعلى الرغم من أن مناطق ريف دير الزور تعد من أغنى المناطق السورية بمادة القمح، إلا أن مطالبات الأهالي للمجالس المحلية بتأمين مادة الطحين لم تتم الاستجابة لها.يذكر أن مجموعات مسلحة قامت في وقت سابق بنقل موجودات صوامع الحبوب إلى الأراضي العراقية، بدعم من القوات الأمريكية.
نظم أبناء القبائل والعشائر العربية في عدة مناطق من ريف دير الزور شرقي سوريا، سلسة من الاحتجاجات ضد تواجد القوات الأمريكية والمجموعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قام المتظاهرون بقطع طريق (دير الزور- الحسكة) الدولي في منطقة الصور بريف دير الزور الشرقي، وإحراق إطارات السيارات، بعد فقدان مادة الطحين وتوقف المخابز عن العمل.
وأشارت مصادر محلية إلى أن عدم تأمين مادة الطحين من قبل المجالس المحلية للأهالي أدى إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، حيث قام أبناء بلدة البصيرة في ريف دير الزور، بالتظاهر أمام مجلس البلدة وإعلان رفضهم لسياسات تنظيم "قسد" المتواجد في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي.
وعلى الرغم من أن مناطق ريف دير الزور تعد من أغنى المناطق السورية بمادة القمح، إلا أن مطالبات الأهالي للمجالس المحلية بتأمين مادة الطحين لم تتم الاستجابة لها.
يذكر أن مجموعات مسلحة قامت في وقت سابق بنقل موجودات صوامع الحبوب إلى الأراضي العراقية، بدعم من القوات الأمريكية.