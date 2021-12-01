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السفير الروسي: موسكو تستعد لإرسال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا
السفير الروسي: موسكو تستعد لإرسال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا
صرح السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستعد لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T06:55+0000
2021-12-01T06:58+0000
روسيا
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وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي، أرسلت وزارة الدفاع دفعة أخرى كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في 1 ديسمبر/كانون الأول. قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية بتسليم 36 طنا من المواد الغذائية إلى كابول".وأضاف جيرنوف أن هناك "دفعة أخرى [من المساعدات] وأن الحجم الإجمالي للبضائع الإنسانية سيتجاوز 100 طن".وتابع السفير الروسي: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، سنقوم بإخراج مجموعة كبيرة أخرى من الطلاب الأفغان الذين يريدون مواصلة تعليمهم بدوام كامل في بلدنا حيث يحظى التعليم الروسي بتقدير كبير في أفغانستان".
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السفير الروسي: موسكو تستعد لإرسال مجموعة من الطلاب الأفغان الراغبين في مواصلة دراستهم في روسيا

06:55 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 06:58 GMT 01.12.2021)
© AP Photo / Shekib Rahmaniفي 16 أغسطس 2021، صورة ملف تجمع مئات الأشخاص بالقرب من طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي-17"، على طول محيط المطار الدولي في كابول، أفغانستان.
في 16 أغسطس 2021، صورة ملف تجمع مئات الأشخاص بالقرب من طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي-17، على طول محيط المطار الدولي في كابول، أفغانستان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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صرح السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستعد لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وقال السفير الروسي للصحفيين: "وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي، أرسلت وزارة الدفاع دفعة أخرى كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في 1 ديسمبر/كانون الأول. قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية بتسليم 36 طنا من المواد الغذائية إلى كابول".


وأضاف جيرنوف أن هناك "دفعة أخرى [من المساعدات] وأن الحجم الإجمالي للبضائع الإنسانية سيتجاوز 100 طن".

وتابع السفير الروسي: "بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، سنقوم بإخراج مجموعة كبيرة أخرى من الطلاب الأفغان الذين يريدون مواصلة تعليمهم بدوام كامل في بلدنا حيث يحظى التعليم الروسي بتقدير كبير في أفغانستان".
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