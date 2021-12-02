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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/إيديكس-2021-يختتم-فعالياته-اليوم-1053466367.html
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته اليوم
"إيديكس 2021" يختتم فعالياته اليوم
تختتم اليوم فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر بمشاركة مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 40... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T08:34+0000
2021-12-02T08:34+0000
إيديكس 2021
أخبار مصر الآن
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وشهد المعرض مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معرض "إيديكس 2021" للصناعات الدفاعية، الاثنين الماضي، وشهد الافتتاح، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما تعرضه الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات العسكرية من عتاد عسكري جديد.ويمثل المعرض فرصة عظيمة للمتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية في مصر والعالم للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات المتخصصة في هذا المجال.
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أخبار مصر الآن

"إيديكس 2021" يختتم فعالياته اليوم

08:34 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabإيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي
إيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
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تختتم اليوم فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي تستضيفه مصر بمشاركة مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 40 دولة.
وشهد المعرض مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معرض "إيديكس 2021" للصناعات الدفاعية، الاثنين الماضي، وشهد الافتتاح، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما تعرضه الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات العسكرية من عتاد عسكري جديد.
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabإيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي
إيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
إيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabمدرعات مصرية في إيديكس 2021
مدرعات مصرية في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
مدرعات مصرية في إيديكس 2021
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahabإيديكس 2021 يواصل فعالياته في مصر
إيديكس 2021 يواصل فعالياته في مصر - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
إيديكس 2021 يواصل فعالياته في مصر
1/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
إيديكس 2021 يواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي
2/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
مدرعات مصرية في إيديكس 2021
3/3
© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
إيديكس 2021 يواصل فعالياته في مصر
ويمثل المعرض فرصة عظيمة للمتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية في مصر والعالم للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات المتخصصة في هذا المجال.
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