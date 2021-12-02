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https://arabic.sputniknews.com/20211202/اتحاد-الشغل-التونسي-قيس-سعيد-انغلق-على-نفسه-بعدما-تفرد-بالسلطة-1053477177.html
اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد انغلق على نفسه بعدما تفرد بالسلطة
اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد انغلق على نفسه بعدما تفرد بالسلطة
قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "انغلق على نفسه"، منتقدا تفرده بالسلطة في تونس، بعد الإجراءات الاستثنائية... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T12:15+0000
2021-12-02T12:15+0000
2021-12-02T12:15+0000
أخبار تونس اليوم
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وأكد الطبوبي أن سعيد "انغلق على نفسه وقال إنه رئيس السلطة التنفيذية وإنه من يتحكم في كل مفاصل الدولة، وبالتالي لا بد أن يتحمل مسؤوليته"، بحسب موقع "بوابة تونس".وطالب أمين عام الاتحاد، سعيد "بتحديد سقفٍ زمني واضح للفترة الاستثنائية"، لافتا إلى أن موقف الاتحاد داعم لتواصل "مسار 25 يوليو"، لكن ضمن إطار تشاركي.وشدد الطبوبي، على أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في البلاد إلا "بحل سياسي".وقال "لا أحد يملك الحقيقة في تونس أو يقول أنا ربكم الأعلى، كلنا تونسيون ويهمنا مستقبل بلادنا".مشيرا إلى أن "الحياة السياسية لا تُبنى إلا عن طريق الأحزاب السياسية وأنّ إقصائها يكون عبر صناديق الاقتراع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد انغلق على نفسه بعدما تفرد بالسلطة
قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "انغلق على نفسه"، منتقدا تفرده بالسلطة في تونس، بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها.
وأكد الطبوبي أن سعيد "انغلق على نفسه وقال إنه رئيس السلطة التنفيذية وإنه من يتحكم في كل مفاصل الدولة، وبالتالي لا بد أن يتحمل مسؤوليته"، بحسب موقع "
بوابة تونس
".
وطالب أمين عام الاتحاد، سعيد "بتحديد سقفٍ زمني واضح للفترة الاستثنائية"، لافتا إلى أن موقف الاتحاد داعم لتواصل "مسار 25 يوليو"، لكن ضمن إطار تشاركي.
وشدد الطبوبي، على أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في البلاد إلا "بحل سياسي".
وقال "لا أحد يملك الحقيقة في تونس أو يقول أنا ربكم الأعلى، كلنا تونسيون ويهمنا مستقبل بلادنا".
مشيرا إلى أن "الحياة السياسية لا تُبنى إلا عن طريق الأحزاب السياسية وأنّ إقصائها يكون عبر صناديق الاقتراع".