اجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

وقال مصدر سياسي في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماع القوى السياسية الشيعية العراقية بدء بحضور زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وذلك لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة". وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في العاصمة بغداد داخل منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، وحصول الكتلة الصدرية على الأكثرية بـ73 مقعدا في البرلمان المقبل، وهي نتائج تشابه بشكل كبير للأخرى الأولية التي سبق واعترضت عليها أطراف عراقية وخرجت في تظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.كما أكد تحالف من كتل سياسية نافست في الانتخابات البرلمانية العراقية رفضه لنتائج الانتخابات النهائية، مشيرا إلى وجود ما وصفه بتلاعب كبير في النتائج.وقال بيان لقوى "الإطار التنسيقي"، وتضم تحالف " الفتح " [ويشمل الممثلين السياسيين لفصائل الحشد الشعبي]، وقوى " الدولة الوطنية" (يضم ائتلافي الحكمة والنصر) وائتلاف دولة القانون، إن أعضاؤه يرفضون "رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"، وفق تعبيرهم.وأكد "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، ووجود "تخبط" لدى المفوضية فيما يتعلق بالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات.تابع المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في العاصمة بغداد داخل منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، وحصول الكتلة الصدرية على الأكثرية بـ73 مقعدا في البرلمان المقبل، وهي نتائج تشابه بشكل كبير للأخرى الأولية التي سبق واعترضت عليها أطراف عراقية وخرجت في تظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال بيان لقوى "الإطار التنسيقي"، وتضم تحالف " الفتح " [ويشمل الممثلين السياسيين لفصائل الحشد الشعبي]، وقوى " الدولة الوطنية" (يضم ائتلافي الحكمة والنصر) وائتلاف دولة القانون، إن أعضاؤه يرفضون "رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"، وفق تعبيرهم.
وأكد "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، ووجود "تخبط" لدى المفوضية فيما يتعلق بالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات.