تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
https://arabic.sputniknews.com/20211202/اجتماع-بين-القوى-السياسية-العراقية-لمناقشة-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1053472633.html
اجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
اجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
عُـقد اجتماع، صباح اليوم الخميس، بين القوى السياسية العراقية بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:49+0000
2021-12-02T10:49+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_0:6:2915:1646_1920x0_80_0_0_4dcb1e906dc953023313bd095212dfb1.jpg
وقال مصدر سياسي في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماع القوى السياسية الشيعية العراقية بدء بحضور زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وذلك لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة". وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في العاصمة بغداد داخل منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، وحصول الكتلة الصدرية على الأكثرية بـ73 مقعدا في البرلمان المقبل، وهي نتائج تشابه بشكل كبير للأخرى الأولية التي سبق واعترضت عليها أطراف عراقية وخرجت في تظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.كما أكد تحالف من كتل سياسية نافست في الانتخابات البرلمانية العراقية رفضه لنتائج الانتخابات النهائية، مشيرا إلى وجود ما وصفه بتلاعب كبير في النتائج.وقال بيان لقوى "الإطار التنسيقي"، وتضم تحالف " الفتح " [ويشمل الممثلين السياسيين لفصائل الحشد الشعبي]، وقوى " الدولة الوطنية" (يضم ائتلافي الحكمة والنصر) وائتلاف دولة القانون، إن أعضاؤه يرفضون "رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"، وفق تعبيرهم.وأكد "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، ووجود "تخبط" لدى المفوضية فيما يتعلق بالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات.تابع المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/تحالف-من-تكتلات-سياسية-يرفض-النتائج-المعلنة-لانتخابات-البرلمان-العراقي-1053423356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d758eb1102603392fc8496c97f0da3f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

اجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

10:49 GMT 02.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبر
عُـقد اجتماع، صباح اليوم الخميس، بين القوى السياسية العراقية بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.
وقال مصدر سياسي في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اجتماع القوى السياسية الشيعية العراقية بدء بحضور زعيم التيار الصدري وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وذلك لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة".
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
تحالف من تكتلات سياسية يرفض النتائج المعلنة لانتخابات البرلمان العراقي
30 نوفمبر, 22:51 GMT
وأوضح المصدر أن الاجتماع عقد في العاصمة بغداد داخل منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مضيفا أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي، وحصول الكتلة الصدرية على الأكثرية بـ73 مقعدا في البرلمان المقبل، وهي نتائج تشابه بشكل كبير للأخرى الأولية التي سبق واعترضت عليها أطراف عراقية وخرجت في تظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
كما أكد تحالف من كتل سياسية نافست في الانتخابات البرلمانية العراقية رفضه لنتائج الانتخابات النهائية، مشيرا إلى وجود ما وصفه بتلاعب كبير في النتائج.
وقال بيان لقوى "الإطار التنسيقي"، وتضم تحالف " الفتح " [ويشمل الممثلين السياسيين لفصائل الحشد الشعبي]، وقوى " الدولة الوطنية" (يضم ائتلافي الحكمة والنصر) وائتلاف دولة القانون، إن أعضاؤه يرفضون "رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي"، وفق تعبيرهم.
وأكد "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، ووجود "تخبط" لدى المفوضية فيما يتعلق بالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات.
تابع المزيد من أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك عربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:55 GMTبدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
10:54 GMT"قد لا يكون هناك خيار آخر"... إسرائيل تؤكد استعدادها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران
10:49 GMTاجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
10:47 GMTريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني... ومركز كارثي لبرشلونة
10:45 GMTوزيرة الداخلية الإسرائيلية حول عطلة عائلة بينيت خارج البلاد: هو حر
10:28 GMTلافروف: كابوس المواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا
10:22 GMTبينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
10:22 GMTمصر... تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر
10:20 GMTبيسكوف: نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية
10:16 GMTالعراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر
10:09 GMTمصر تعزي تركيا في عشرات الضحايا
10:08 GMTإعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران
09:59 GMTروسيا وليبيا تبحثان خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري
09:55 GMTالكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية
09:52 GMTإيران تسلم أطراف محادثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية
09:41 GMTقرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"
09:40 GMT‏لحظة مؤثرة تجمع أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعد تحريرها... فيديو
09:40 GMTخبير اقتصادي: البنك الدولي يغطي ربع ما هو مطلوب والخوف كبير من مجاعة في لبنان
09:36 GMTبينيت يدعو واشنطن لوقف مفاوضات فيينا ردا على "ابتزاز إيران النووي"
09:36 GMTمدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية