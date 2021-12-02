تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الجزائر-ثلوج-مرتقبة-في-23-ولاية-بداية-من-مساء-اليوم-1053482217.html
الجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم
الجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر عن سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم الخميس على مرتفعات عدد من ولايات وسط وغربي وشرقي البلاد، يتراوح علوها بين 900 و... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:27+0000
2021-12-02T13:27+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/72/1038997262_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_ec9bf2f350d2275e2b52fff6e0686296.jpg
وأوضح الديوان في نشرية خاصة من أن هذا المستوى البرتقالي من الخطورة، سيستمر من مساء اليوم الخميس (18:00) إلى صباح يوم غد الجمعة (6:00) حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم على عدد من الولايات التي تتراوح المرتفعات بها 900 متر وهي تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض والأغواط والجلفة وتيارت وتيسمسيلت.كما أشار المصدر إلى أن سمك الثلوج سيترواح ما بين 10 إلى 15 سنتمترا بولايات المدية والبليدة والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وتبسة، ابتداء من ليلة اليوم الخميس (21:00) إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة (15:00)، وفق وكالة الانباء الجزائرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103899/72/1038997262_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7f2697ec1fa95b80ced1cd69a840346f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم

13:27 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورموسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995
موسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر عن سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم الخميس على مرتفعات عدد من ولايات وسط وغربي وشرقي البلاد، يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر.
وأوضح الديوان في نشرية خاصة من أن هذا المستوى البرتقالي من الخطورة، سيستمر من مساء اليوم الخميس (18:00) إلى صباح يوم غد الجمعة (6:00) حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم على عدد من الولايات التي تتراوح المرتفعات بها 900 متر وهي تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض والأغواط والجلفة وتيارت وتيسمسيلت.
كما أشار المصدر إلى أن سمك الثلوج سيترواح ما بين 10 إلى 15 سنتمترا بولايات المدية والبليدة والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وتبسة، ابتداء من ليلة اليوم الخميس (21:00) إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة (15:00)، وفق وكالة الانباء الجزائرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:59 GMTخبير: موقف الخارجية اللبنانية لافت وبمثابة حسن نية تجاه السعودية
13:49 GMTروسيا تختار جمال التتار لتمثيلها في ملكة جمال الكون 2021... صور
13:44 GMTليبيا... اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تتوجه إلى ليبيا ثم موسكو
13:39 GMTالسيسي يبعث برسالة إلى رئيس الإمارات
13:33 GMTالسلطات السورية توقف ملاحقة 10 آلاف مطلوب وفار من الجيش شرقي البلاد
13:31 GMTقطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين... فيديو
13:27 GMTالجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم
13:25 GMTسفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"
13:24 GMTأبرز الأسلحة الصينية المشاركة في "إيديكس 2021"... صور
13:21 GMTعودة الدبيبة للسباق الانتخابي... إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد لمستوى 20%
13:19 GMTوزير الدفاع التركي: لقاء بوتين وأردوغان وسع دائرة الاتصالات بين البلدين على الساحة السورية
13:16 GMTمفاوضات فيينا... هل نجحت إيران باستخدام ورقة رفع التخصيب؟
13:04 GMTمقتل وإصابة عمال في حقل الخراطة النفطي إثر اعتداء إرهابي بريف دير الزور شرقي سوريا
13:03 GMTموسكو ترى ضرورة وجود تواصل بين بوتين وبايدن في المستقبل القريب
13:01 GMTالبطريرك الماروني: سلاح المحبة قادر على مواجهة الأزمات
13:00 GMTوزيرة بلغارية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير على الطريق الصحيح
12:53 GMTاللجنة العسكرية الليبية "5+5" تتوجه إلى تركيا لبحث ملف المرتزقة والقوات الأجنبية
12:47 GMTتوقعات العام 2022: التسابق على التكنولوجيا فرط الصوتية وإطالة حياة الإنسان إلى 115 عاما
12:43 GMTفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات
12:40 GMTأستاذ علوم سياسية: إيران تحاول الضغط على الدول الكبرى لتنفيذ مطالبها