https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-البيلاروسية-توضح-هدف-أوروبا-من-فرض-العقوبات-على-مينسك-1053491575.html

الخارجية البيلاروسية توضح هدف أوروبا من فرض العقوبات على مينسك

الخارجية البيلاروسية توضح هدف أوروبا من فرض العقوبات على مينسك

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك، أنها ستتخذ إجراءات رد صارمة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T18:23+0000

2021-12-02T18:23+0000

2021-12-02T18:23+0000

العالم

بروكسل

أخبار بيلاروسيا اليوم

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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مينسك - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "سنتخذ إجراءات صارمة في سياق الرد حصرا، ومتكافئة ومناسبة".وأضافت في بيانها: "الهدف من كل هذه السياسة هو خنق بيلاروس اقتصاديًا، وجعل حياة البيلاروسيين صعبة قدر الإمكان".وتابعت: "نسمع هراءً من المنصات الأوروبية لا علاقة له بالواقع"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرغم من الإجراءات التي تتخذها مينسك للحد من الهجرة غير الشرعية، متجاهلا أصلا أسباب أزمة الهجرة".وأوضحت أن "الحزمة تشمل الشركات البيلاروسية التي لا علاقة لها بأزمة الهجرة بل فقط من دافع الرغبة في التخلص من المنافسين".وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان وأزمة الهجرة غير الشرعية بين مينسك والاتحاد الأوروبي.وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بيانا مشتركا أكدوا فيه فرض عقوبات ضد أشخاص وكيانات في بيلاروسيا، ردا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والحريات في بيلاروسيا.وجاء في البيان: "نطالب نظام لوكاشينكو بوقف تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي فورا".ودعا البيان الحكومة البيلاروسية للإفراج عن 900 معتقل سياسي، والدخول في مفاوضات مع المعارضة البيلاروسية، وتنفيذ توصيات بعثة الخبراء المستقلين في إطار منظمة بعثة الأمن والتعاون في أوروبا.وشدد البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان في بيلاروسيا ووقف ما وصفته بـ "أعمال القمع التي يرتكبها النظام البيلاروسي ضد الشعب".وكان من بين الكيانات المستهدفة بقائمة العقوبات الأوروبية، شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران، وشركة الخطوط الجوية البيلاروسية "بيلافيا"، وذلك على خلفية أزمة المهاجرين.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-موسكو-ستتخذ-الإجراءات-في-حال-ابتعاد-الناتو-عن-الحوار-حول-الضمانات-الأمنية-لروسيا-1053491178.html

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العالم, بروكسل, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا