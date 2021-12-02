https://arabic.sputniknews.com/20211202/الصين-أمريكا-أجرت-أكثر-من-90-رحلة-استطلاعية-قرب-الساحل-الصيني-الشهر-الماضي-1053495949.html

الصين… أمريكا أجرت أكثر من 90 رحلة استطلاعية قرب الساحل الصيني الشهر الماضي

الصين… أمريكا أجرت أكثر من 90 رحلة استطلاعية قرب الساحل الصيني الشهر الماضي

أجرت الطائرات الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 94 رحلة استطلاعية فوق بحر جنوب الصين عند الحدود الصينية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T23:32+0000

2021-12-02T23:32+0000

2021-12-02T23:32+0000

تايوان

الصين

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موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، التي تشير إلى بيانات مركز التحليل الصيني "اس سي اس بي أي"، فإن عدد الرحلات في تشرين الثاني/نوفمبر تفوق 30 في المائة على العدد القياسي السابق الذي سجل في شباط/فبراير عندما سجل المركز 74 رحلة طائرات استطلاع أميركية.ووفقا لبيانات المركز، تم رصد 10 طائرات أمريكية قرب الحدود الصينية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر فقط، وهذا أكبر عدد رحلات استطلاعية يرصد خلال يوم واحد.هذا وقد بدأ المركز بتقديم البيانات حول رحلات الاستطلاع للطائرات الأمريكية قرب الصين في حزيران/يونيو 2019.يشار إلى أن مضيق تايوان يشهد توترا متزايدا بين الصين وتايوان، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" إن الصين تستعد للحرب وأن هناك تقارير تفيد بوجود أنشطة عسكرية صينية تبدو وكأنها استعداد لعمل عسكري محتمل في مضيق تايوان.

https://arabic.sputniknews.com/20210412/مجلة-من-يفوز-في-الحرب-بين-أمريكا-والصين؟-1048667233.html

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