العراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر

ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أن بلاده تصدر عددا من المحاصيل الزراعية، نظرا لوفرتها في العراق، كما تبحث، أيضا، عن مستثمرين لتصدير محصولي الطماطم والبطاطا.ومن بين الدول التي تم تصدير التمور إليها مصر وإيطاليا وهولندا والهند، وهي من بين 10 دول حول العالم، تم تصدير حوالي 200 ألف طن من التمور إليها.وكانت وزارتي الزراعة والموارد المائية العراقيتين قد قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة خلال الموسم الشتوي الحالي، بنسبة 50 % عن العام الماضي، نتيجة لقلة الإيرادات المائية القادمة من إيران وتركيا.يشار إلى أن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، قد أفاد بأن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي، موضحا أن المشروعات المائية التركية قد أدت إلى تقليص حصة بلاده المائية بنسبة 80%، في وقت تتهم أنقرة، بغداد، بهدر كميات كبيرة من المياه.وأسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف كميته، وذلك بعد أن بدأت تركيا في تشغيل سد إليسو، الذي انتهت من بنائه في شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، عن تصدير 200 ألف طن من التمور، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أن بلاده تصدر عددا من المحاصيل الزراعية، نظرا لوفرتها في العراق، كما تبحث، أيضا، عن مستثمرين لتصدير محصولي الطماطم والبطاطا.
يشار إلى أن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، قد أفاد بأن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي، موضحا أن المشروعات المائية التركية قد أدت إلى تقليص حصة بلاده المائية بنسبة 80%، في وقت تتهم أنقرة، بغداد، بهدر كميات كبيرة من المياه.
وأسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف كميته، وذلك بعد أن بدأت تركيا في تشغيل سد إليسو، الذي انتهت من بنائه في شهر يناير/ كانون الثاني 2018.