تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
https://arabic.sputniknews.com/20211202/العراق-يصدر-200-ألف-طن-من-التمور-خلال-شهر-1053471211.html
العراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر
العراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، عن تصدير 200 ألف طن من التمور، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:16+0000
2021-12-02T10:16+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104297/71/1042977118_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_adb8ac022f9927cc564df2d23b43ac89.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أن بلاده تصدر عددا من المحاصيل الزراعية، نظرا لوفرتها في العراق، كما تبحث، أيضا، عن مستثمرين لتصدير محصولي الطماطم والبطاطا.ومن بين الدول التي تم تصدير التمور إليها مصر وإيطاليا وهولندا والهند، وهي من بين 10 دول حول العالم، تم تصدير حوالي 200 ألف طن من التمور إليها.وكانت وزارتي الزراعة والموارد المائية العراقيتين قد قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة خلال الموسم الشتوي الحالي، بنسبة 50 % عن العام الماضي، نتيجة لقلة الإيرادات المائية القادمة من إيران وتركيا.يشار إلى أن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، قد أفاد بأن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي، موضحا أن المشروعات المائية التركية قد أدت إلى تقليص حصة بلاده المائية بنسبة 80%، في وقت تتهم أنقرة، بغداد، بهدر كميات كبيرة من المياه.وأسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف كميته، وذلك بعد أن بدأت تركيا في تشغيل سد إليسو، الذي انتهت من بنائه في شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20210605/إيران-تعلن-تصدر-محاصيل-زراعية-إلى-العراق-بقيمة-11-مليار-دولار-خلال-5-أعوام-1049170468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104297/71/1042977118_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a114e9346d064007de6fae58f85c29d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق

العراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر

10:16 GMT 02.12.2021
CC0 / pixabay.com / التمر
التمر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، عن تصدير 200 ألف طن من التمور، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني رووداو، صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أن بلاده تصدر عددا من المحاصيل الزراعية، نظرا لوفرتها في العراق، كما تبحث، أيضا، عن مستثمرين لتصدير محصولي الطماطم والبطاطا.
معبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2021
إيران تعلن عن تصدير محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار خلال 5 أعوام
5 يونيو, 19:55 GMT
ومن بين الدول التي تم تصدير التمور إليها مصر وإيطاليا وهولندا والهند، وهي من بين 10 دول حول العالم، تم تصدير حوالي 200 ألف طن من التمور إليها.
وكانت وزارتي الزراعة والموارد المائية العراقيتين قد قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة خلال الموسم الشتوي الحالي، بنسبة 50 % عن العام الماضي، نتيجة لقلة الإيرادات المائية القادمة من إيران وتركيا.
يشار إلى أن وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، قد أفاد بأن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي، موضحا أن المشروعات المائية التركية قد أدت إلى تقليص حصة بلاده المائية بنسبة 80%، في وقت تتهم أنقرة، بغداد، بهدر كميات كبيرة من المياه.
وأسفر معدل الانخفاض الحالي في المياه عن مخاوف من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف كميته، وذلك بعد أن بدأت تركيا في تشغيل سد إليسو، الذي انتهت من بنائه في شهر يناير/ كانون الثاني 2018.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:55 GMTبدء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في ستوكهولم
10:54 GMT"قد لا يكون هناك خيار آخر"... إسرائيل تؤكد استعدادها لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران
10:49 GMTاجتماع بين القوى السياسية العراقية لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة
10:47 GMTريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني... ومركز كارثي لبرشلونة
10:45 GMTوزيرة الداخلية الإسرائيلية حول عطلة عائلة بينيت خارج البلاد: هو حر
10:28 GMTلافروف: كابوس المواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا
10:22 GMTبينيت يبعث رسالة إلى الإمارات
10:22 GMTمصر... تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر
10:20 GMTبيسكوف: نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية
10:16 GMTالعراق يصدر 200 ألف طن من التمور خلال شهر
10:09 GMTمصر تعزي تركيا في عشرات الضحايا
10:08 GMTإعلام: إسرائيل تعتزم شراء أسلحة بـ 5 مليارات شيكل استعدادا لمواجهة ايران
09:59 GMTروسيا وليبيا تبحثان خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري
09:55 GMTالكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية
09:52 GMTإيران تسلم أطراف محادثات فيينا مسودتين بشأن إلغاء العقوبات والالتزامات النووية
09:41 GMTقرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"
09:40 GMT‏لحظة مؤثرة تجمع أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعد تحريرها... فيديو
09:40 GMTخبير اقتصادي: البنك الدولي يغطي ربع ما هو مطلوب والخوف كبير من مجاعة في لبنان
09:36 GMTبينيت يدعو واشنطن لوقف مفاوضات فيينا ردا على "ابتزاز إيران النووي"
09:36 GMTمدفع ليزر روسي يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية