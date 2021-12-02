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بيسكوف: نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية
بيسكوف: نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T10:20+0000
2021-12-02T10:20+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تصريحات الأمس حول القضايا الروسية. قال زيلينسكي، متحدثًا في البرلمان، إن عودة شبه جزيرة القرم يجب أن تكون الهدف الرئيسي وفلسفة أوكرانيا. ونحن في الواقع نعتبر هذا تهديدًا مباشرًا لروسيا".هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كييف أرسلت 125 ألف جندي وضابط إلى دونباس، أي ما يعادل نصف أفراد الجيش الأوكراني.وقالت زخاروفا في إيجاز صحفي أمس الأربعاء: "القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قوتها العسكرية، وتجمع بين المعدات الثقيلة والأفراد. وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا- إن كان هناك من لا يعلم- هو نصف التكوين الكامل للقوات المسلحة لأوكرانيا".وأضافت أن موسكو قلقة من رفض كييف التسوية السلمية لهذه القضية. وأن لجنة مراقبة خاصة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس.وقالت: "الأسلحة الثقيلة التي تحظرها اتفاقيات مينسك يتم استخدامها بشكل متزايد، والمدنيون، في المقام الأول، يعانون من قصف الجيش الأوكراني".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/زاخاروفا-كييف-ترسل-نصف-الجيش-الأوكراني-إلى-دونباس-1053432512.html
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روسيا

بيسكوف: نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية

10:20 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن نظام كييف يعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تصريحات الأمس حول القضايا الروسية. قال زيلينسكي، متحدثًا في البرلمان، إن عودة شبه جزيرة القرم يجب أن تكون الهدف الرئيسي وفلسفة أوكرانيا. ونحن في الواقع نعتبر هذا تهديدًا مباشرًا لروسيا".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "وبالطبع فإن مثل هذه الصياغة تعني أن نظام كييف ينوي استخدام كل الاحتمالات المتاحة، بما في ذلك القوة، من أجل التعدي على المنطقة الروسية".
هذا وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كييف أرسلت 125 ألف جندي وضابط إلى دونباس، أي ما يعادل نصف أفراد الجيش الأوكراني.
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
زاخاروفا: كييف ترسل نصف الجيش الأوكراني إلى دونباس
أمس, 10:16 GMT
وقالت زخاروفا في إيجاز صحفي أمس الأربعاء: "القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قوتها العسكرية، وتجمع بين المعدات الثقيلة والأفراد. وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا- إن كان هناك من لا يعلم- هو نصف التكوين الكامل للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وأضافت أن موسكو قلقة من رفض كييف التسوية السلمية لهذه القضية. وأن لجنة مراقبة خاصة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس.
وقالت: "الأسلحة الثقيلة التي تحظرها اتفاقيات مينسك يتم استخدامها بشكل متزايد، والمدنيون، في المقام الأول، يعانون من قصف الجيش الأوكراني".
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