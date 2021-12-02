سفينتان حربيتان روسيتان تشاركان في مناورات "جسر الصداقة-2021" مع مصر

وقالت: "من المقرر أن تدخل سفن الأسطول إلى ميناء مصر في 3 ديسمبر/كانون الأول. ويضم سرب البحرية الروسية الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش على متنها مروحية على سطح السفينة، وسفينة الدورية دميتري روغاتشيوف وقاطرة الإنقاذ SB-742". وستجرى المناورات في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر في شرق البحر المتوسط بالقرب من خليج الإسكندرية. ستعمل السفن الروسية والمصرية تحت قيادة المقر المشترك للتمرين و"ستقوم بمهام صد الهجمات من الأهداف البحرية وتفتيش السفن المشبوهة وتنظيم الدفاع الجوي وتجديد الإمدادات في البحر من المروحيات. يذكر أن تمرين "جسر الصداقة" الروسي ـ المصري يقام منذ عام 2015.
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الروسي للصحفيين، يوم الخميس، بأن مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود ستنتقل إلى ميناء الإسكندرية المصري للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية المصرية المشتركة "جسر الصداقة -2021".
وقالت: "من المقرر أن تدخل سفن الأسطول إلى ميناء مصر في 3 ديسمبر/كانون الأول. ويضم سرب البحرية الروسية الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش على متنها مروحية على سطح السفينة، وسفينة الدورية دميتري روغاتشيوف وقاطرة الإنقاذ SB-742".
وستجرى المناورات في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر في شرق البحر المتوسط بالقرب من خليج الإسكندرية. ستعمل السفن الروسية والمصرية تحت قيادة المقر المشترك للتمرين و"ستقوم بمهام صد الهجمات من الأهداف البحرية وتفتيش السفن المشبوهة وتنظيم الدفاع الجوي وتجديد الإمدادات في البحر من المروحيات. يذكر أن تمرين "جسر الصداقة" الروسي ـ المصري يقام منذ عام 2015.