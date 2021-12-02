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https://arabic.sputniknews.com/20211202/شرطة-نيويورك-تفيد-بوجود-رجل-مسلح-بجوار-مقر-الأمم-المتحدة-1053489061.html
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T16:25+0000
2021-12-02T16:25+0000
2021-12-02T17:05+0000
العالم
أمريكا
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وصرحت إدارة قسم الشرطة لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا اتصالا بشأن رجل مسلح بسلاح ناري في منطقة (الشارع 42 - الجادة الأولى)".وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء.
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العالم, أمريكا
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو 16:25 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 17:05 GMT 02.12.2021)
تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة.
وصرحت إدارة قسم الشرطة لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا اتصالا بشأن رجل مسلح بسلاح ناري في منطقة (الشارع 42 - الجادة الأولى)".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.
وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء.