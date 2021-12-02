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شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
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شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
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وصرحت إدارة قسم الشرطة لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا اتصالا بشأن رجل مسلح بسلاح ناري في منطقة (الشارع 42 - الجادة الأولى)".وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء.
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شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو

16:25 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 17:05 GMT 02.12.2021)
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة.
وصرحت إدارة قسم الشرطة لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا اتصالا بشأن رجل مسلح بسلاح ناري في منطقة (الشارع 42 - الجادة الأولى)".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.
وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء.
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