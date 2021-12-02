https://arabic.sputniknews.com/20211202/صحيفة-ميقاتي-ينقل-إلى-قرداحي-طلبا-فرنسيا-قبل-زيارة-ماكرون-إلى-السعودية-1053463412.html

صحيفة: ميقاتي ينقل إلى قرداحي طلبا فرنسيا قبل زيارة ماكرون إلى السعودية

صحيفة: ميقاتي ينقل إلى قرداحي طلبا فرنسيا قبل زيارة ماكرون إلى السعودية

قالت وسائل إعلام كويتية، إن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يكثف التواصل مع وزير الإعلام جورج قرداحي والقوى السياسية المعارضة لاستقالته". 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T06:24+0000

2021-12-02T06:24+0000

2021-12-02T06:24+0000

أخبار لبنان

أنصار الله

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وحسب صحيفة القبس الكويتية، نقل ميقاتي إلى قرداحي والقوى السياسية رغبة فرنسية باستقالة قرداحي، لتكون ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.وقالت الصحيفة إن "اجتماعا سيحصل ضمن الفريق، الذي ينتمي إليه قرداحي يبحث في إقناع الأخير بالاستقالة، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، على أن يتم إخراج الاستقالة بشكل يحفظ ماء الوجه، لتكون استقالة قرداحي ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني".واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/رئيس-لبنان-أهانني-صحفي-سعودي-على-الهواء-ولم-يتخذ-بحقه-أي-إجراء-1053392416.html

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