ضاحي خلفان يكشف عدم دعوته لاحتفالات العيد القومي للإمارات ويشكر "أم فارس"... صور

وكتب خلفان عبر حسابه على "تويتر" ملمحا إلى أنه رغم عمله لأكثر من خمسين عاما لم يتم دعوته للاحتفالات، وأن أسرته أقامت له احتفالا خاصا في منزله".وفي تغريدته التي نشرها اليوم الخميس كتب خلفان: "عملنا أكثر من خمسين عاما ولم ندع لاحتفالات الخمسين عاما… لكن أعدت الأسرة احتفالا منزليا بهذه المناسبة... أم فارس لك مني تحية شكر وتقدير".ونشر خلفان صورا لما قال إنه جانبا من الاحتفال بالخمسين الذي أقيم في بيته.وتحتفل الإمارات، اليوم الخميس، باليوم الوطني الخمسين على قيام الاتحاد، واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن يكون اليوم الوطني للإمارات يومًا عالميًا للمستقبل، لتحتفل فيه دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي.
وتحتفل الإمارات، اليوم الخميس، باليوم الوطني الخمسين على قيام الاتحاد، واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن يكون اليوم الوطني للإمارات يومًا عالميًا للمستقبل، لتحتفل فيه دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي.