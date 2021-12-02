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قرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"
قرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"
وجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، رسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ سحب دبلوماسييها من بيروت على إثر تصريحاته التي أثارت جدلا حول حرب... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T09:41+0000
2021-12-02T09:41+0000
أخبار لبنان
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وهنأ قرداحي الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الخمسين، واصفا إياها بـ"الحبيبة".واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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أخبار لبنان

قرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"

09:41 GMT 02.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021
وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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وجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، رسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ سحب دبلوماسييها من بيروت على إثر تصريحاته التي أثارت جدلا حول حرب اليمن.
وهنأ قرداحي الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الخمسين، واصفا إياها بـ"الحبيبة".
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
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