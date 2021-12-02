قرداحي يوجه رسالة إلى الإمارات ويصفها بـ"الحبيبة"

وهنأ قرداحي الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الخمسين، واصفا إياها بـ"الحبيبة".واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
وجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، رسالة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ سحب دبلوماسييها من بيروت على إثر تصريحاته التي أثارت جدلا حول حرب اليمن.
وهنأ قرداحي الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الخمسين، واصفا إياها بـ"الحبيبة".
مسيرةٌ، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير ❤️❤️❤️ 2/2 #عام_الخمسين_للإمارات_2021
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.