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https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-الاستمرار-في-التوسع-شرقا-يهدد-أمننا-القومي-1053484686.html
لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي
لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية؛ ليبيا تتخلى لصالح المغرب عن عضويتها في مجلس الأمن الأفريقي؛ الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:36+0000
2021-12-02T14:36+0000
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لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي
لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي
قالت مراسلة "سبوتنيك" في ستوكهولم، بولينا تشيرنتسا، التي كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "بالرغم من أن هذا أول لقاء شخصي بين الوزيرين، إلا أنه من المستغرب جدا ألا يوجه الصحفيون الأمريكيون الذين جاؤوا إلى هنا مع الوزير الأمريكي، الأسئلة إلى الوزير الروسي في بداية المؤتمر االصحفي. هذا وفاجأ الوزير سيرغي لافروف، الذي تحول إلى نظيره الأمريكي وسأله "كيف يمكن ذلك من دون أسئلة؟ بعد ذلك انهال عليه الصحفيون الأمريكيون بأسئلتهم، وكان السؤال الرئيسي هو عن مشروع "التيار الشمالي 2".خبير: إسرائيل تهدد إيران لإحباط الاتفاق النوويتصعد إسرائيل من لهجتها تجاه إيران مهددة بهجمات عسكرية، إذ اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية. فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي بكميات كبيرة.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية، السيد فادي السيد: الاستماع للحلقة في الملف الصوتي.إعداد وتقديم: نغم كبّاس.
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نغم كباس
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راديو, بلا قيود

لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي

14:36 GMT 02.12.2021
لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية؛ ليبيا تتخلى لصالح المغرب عن عضويتها في مجلس الأمن الأفريقي؛ الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تجهيزات لشن هجمات عسكرية ضد إيران؛ تركيا تقول إنها ممنوعة من التعاون مع الناتو والاتحاد الأوروبي؛ افتتاح الجناح الأفغاني في "إكسبو دبي 2020" رغم الأزمة االسياسية في البلاد.
قالت مراسلة "سبوتنيك" في ستوكهولم، بولينا تشيرنتسا، التي كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن:
"بالرغم من أن هذا أول لقاء شخصي بين الوزيرين، إلا أنه من المستغرب جدا ألا يوجه الصحفيون الأمريكيون الذين جاؤوا إلى هنا مع الوزير الأمريكي، الأسئلة إلى الوزير الروسي في بداية المؤتمر االصحفي. هذا وفاجأ الوزير سيرغي لافروف، الذي تحول إلى نظيره الأمريكي وسأله "كيف يمكن ذلك من دون أسئلة؟ بعد ذلك انهال عليه الصحفيون الأمريكيون بأسئلتهم، وكان السؤال الرئيسي هو عن مشروع "التيار الشمالي 2".
وخلال المؤتمر، قال لافروف: "كان من دواعي سروري الاستماع لبيان بلينكن، الذي أدلى به في الجلسة العامة، والذي حدد فيه نقاط اتفاقيات مينسك التي يجب على روسيا الوفاء بها. إنني أنتظر بفارغ الصبر التوضيحات وآمل أن يساعدني ذلك في معرفة كيفية التعامل مع النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة تجاه التسوية في أوكرانيا. تعرفون جيدا موقفنا مما يقوله الجميع عن تصعيد التوترات في أوروبا، ولا سيما على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، نحن، كما أكد الرئيس بوتين، لا نريد أي صراعات، لكننا نستشهد بأحكام القانون الدولي التي تنص على أنه لكل دولة الحق في اختيار كيفية ضمان مصالحها المشروعة في حماية أمنها القومي، ولا ينبغي على أحد أن يعزز أمنه القومي على حساب أمن غيره. وإن الاستمرار في التوسع شرقا سيؤثر بشكل جذري على أمننا القومي".

خبير: إسرائيل تهدد إيران لإحباط الاتفاق النووي

تصعد إسرائيل من لهجتها تجاه إيران مهددة بهجمات عسكرية، إذ اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية. فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي بكميات كبيرة.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية، السيد فادي السيد:
"هذه التصريحات هدفها الضغط على الملف النووي وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص لعدم إتمام عودتها إليه، لأن الاحتلال الإسرائيلي أكثر المتضريين من هذا الاتفاق، أما التهديدات المتكررة بضربة عسكرية ليس لها قيمة في الأوساط الإيرانية لأن تل أبيب تعلم قوة إيران الصاروخية بالحد الأدنى".
مشروع بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
"غازبروم" تعلق على أنباء توريد الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي 2" بدءا من أكتوبر
15 سبتمبر, 15:12 GMT
الاستماع للحلقة في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كبّاس.
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