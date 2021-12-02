https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-الاستمرار-في-التوسع-شرقا-يهدد-أمننا-القومي-1053484686.html

لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي

لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي

نناقش في هذه الحلقة: لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية؛ ليبيا تتخلى لصالح المغرب عن عضويتها في مجلس الأمن الأفريقي؛ الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T14:36+0000

2021-12-02T14:36+0000

2021-12-02T14:36+0000

راديو

بلا قيود

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لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي لافروف: الاستمرار في التوسع شرقا يهدد أمننا القومي

قالت مراسلة "سبوتنيك" في ستوكهولم، بولينا تشيرنتسا، التي كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "بالرغم من أن هذا أول لقاء شخصي بين الوزيرين، إلا أنه من المستغرب جدا ألا يوجه الصحفيون الأمريكيون الذين جاؤوا إلى هنا مع الوزير الأمريكي، الأسئلة إلى الوزير الروسي في بداية المؤتمر االصحفي. هذا وفاجأ الوزير سيرغي لافروف، الذي تحول إلى نظيره الأمريكي وسأله "كيف يمكن ذلك من دون أسئلة؟ بعد ذلك انهال عليه الصحفيون الأمريكيون بأسئلتهم، وكان السؤال الرئيسي هو عن مشروع "التيار الشمالي 2".خبير: إسرائيل تهدد إيران لإحباط الاتفاق النوويتصعد إسرائيل من لهجتها تجاه إيران مهددة بهجمات عسكرية، إذ اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن تل أبيب تمثل "بوليصة التأمين" التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية. فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي بكميات كبيرة.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال مدير مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية، السيد فادي السيد: الاستماع للحلقة في الملف الصوتي.إعداد وتقديم: نغم كبّاس.

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053302403_0:0:1301:1300_100x100_80_0_0_8651dd85a5aef2b34e24899aff9d1c4e.jpg

راديو, بلا قيود