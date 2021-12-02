https://arabic.sputniknews.com/20211202/متحدث-حكومة-طالبان-لـسبوتنيك-المفاوضات-لحل-المشاكل-بين-واشنطن-وكابول-قد-تستغرق-عاما--1053468826.html

متحدث حكومة طالبان لـ"سبوتنيك": المفاوضات لحل المشاكل بين واشنطن وكابول قد تستغرق عاما

متحدث حكومة طالبان لـ"سبوتنيك": المفاوضات لحل المشاكل بين واشنطن وكابول قد تستغرق عاما

أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحكومة "طالبان" في قطر، محمد نعيم، أن "طالبان" متفائلة من المفاوضات التي جرت في الدوحة مشيرا إلى أن المفاوضات في العالم... 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T09:24+0000

2021-12-02T09:24+0000

2021-12-02T09:24+0000

العالم

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وقال نعيم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن المباحثات والمفاوضات في العالم لا تنتهي في مرة أو مرتين، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي مستمرة وستأخذ تقريبا حوالي سنة".وأضاف: "إن هذه الاجتماعات خطوة إيجابية وكلا الطرفين كان لديهما رغبة في انعقاد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل أيضا. وكان هناك رغبة من كلا الطرفين في أن تحل المشاكل من خلال التفاهم والحوار، هذه كانت النقاط المشتركة. وكما قلت، إن المشاكل لا تحل في مرة واحدة، وفي جلسة واحدة".ولم يحدد نعيم أي موعد لمفاوضات محتملة مقبلة قائلا: "لم يحدد التاريخ، ولكن حسب الضرورة، كما تعلمون، بعد الخامس عشر من أغسطس/ آب كانت هذه الجلسة الثانية مع الجهة الأمريكية، إذا حسب الضرورة، ممكن أن تنعقد بعد شهر أو أكثر، هذا يتعلق بالحاجة".

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العالم