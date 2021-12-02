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https://arabic.sputniknews.com/20211202/مصر-تسجيل-19-ألف-حالة-طلاق-خلال-سبتمبر-1053471858.html
مصر... تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر
مصر... تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عدد حالات عقود الطلاق والزواج التي تم تسجيلها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-02T10:22+0000
2021-12-02T10:22+0000
أخبار مصر الآن
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وقال الجهاز في بيان لها، اليوم الخميس، إن عقود الزواج والطلاق، تراجعت بالمقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بحسب موقع "القاهرة 24".وكشفت إحصائيات الجهاز الرسمي في مصر عدد حالات الطلاق التي بلغت 19.1 ألف حالة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 22.1 ألف حالة طلاق في الشهر نفسه العام الماضي، لتسجل تراجعا بلغ 3 آلاف حالة.وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق وصل إلى 222036 حالة طلاق؛ صنّف أحكام الطلاق إلى 7065 حالة بسبب خلع، وتلك كانت السبب الأكبر لحالات الطلاق، وأكثر من 702 حالة طلاق لأسباب أخرى.وبلغت عدد عقود الزواج التي سجلت في شهر سبتمبر الماضي 62.1 ألف عقد، بينما كانت في شهر سبتمبر 2020، نحو 80.3 ألف عقد، مما يشكل تراجعًا بلغ نحو 18.2 ألف عقد.
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أخبار مصر الآن
مصر... تسجيل 19 ألف حالة طلاق خلال سبتمبر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عدد حالات عقود الطلاق والزواج التي تم تسجيلها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال الجهاز في بيان لها، اليوم الخميس، إن عقود الزواج والطلاق، تراجعت بالمقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بحسب موقع "
القاهرة 24
".
وكشفت إحصائيات الجهاز الرسمي في مصر عدد حالات الطلاق التي بلغت 19.1 ألف حالة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 22.1 ألف حالة طلاق في الشهر نفسه العام الماضي، لتسجل تراجعا بلغ 3 آلاف حالة.
وقال الجهاز إن متوسط عدد شهادات الطلاق وصلت إلى 586 في اليوم خلال عام 2020، لتصل إجمالي شهادات الطلاق 213950، منها 8086 عدد أحكام للطلاق بشكل نهائي.
وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد حالات الطلاق وصل إلى 222036 حالة طلاق؛ صنّف أحكام الطلاق إلى 7065 حالة بسبب خلع، وتلك كانت السبب الأكبر لحالات الطلاق، وأكثر من 702 حالة طلاق لأسباب أخرى.
وبلغت عدد عقود الزواج التي سجلت في شهر سبتمبر الماضي 62.1 ألف عقد، بينما كانت في شهر سبتمبر 2020، نحو 80.3 ألف عقد، مما يشكل تراجعًا بلغ نحو 18.2 ألف عقد.