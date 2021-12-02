تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211202/مصر-رفع-حالة-الطوارئ-في-الإسكندرية-بسبب-نوة-قاسم-فيديو-1053485415.html
مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو
مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو
شهدت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، موجة طقس سيء، أسفرت عن ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، وغرق نادي المهندسين في منطقة سابا باشا على الكورنيش. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:51+0000
2021-12-02T14:51+0000
2021-12-02T14:51+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103203/32/1032033298_0:145:1521:1000_1920x0_80_0_0_6bd9fde032c4409ebadfb55cff63af2b.jpg
وتسببت المياه في غرق ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية والمكاتب المطلة على شاطئ البحر في النادي، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بسبب ارتفاع أمواج البحر وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، ووصلت سرعة الرياح إلى 65 كيلومترا، وذلك قبل يومين من بدء نوة قاسم.وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تجاوز مياه البحر الحواجز الخرسانية واجتياحها لمنشآت النادي ومحتوياتها مخلفة أضرارا جسيمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210113/أجواء-مرعبة-نوة-الفيضة-الكبرى-تضرب-الإسكندرية-1047785623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103203/32/1032033298_0:3:1521:1143_1920x0_80_0_0_2f7d6e1b771fde73ae91d21e58527e7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو
شهدت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، موجة طقس سيء، أسفرت عن ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، وغرق نادي المهندسين في منطقة سابا باشا على الكورنيش.
وتسببت المياه في غرق ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية والمكاتب المطلة على شاطئ البحر في النادي، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".
وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بسبب ارتفاع أمواج البحر وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، ووصلت سرعة الرياح إلى 65 كيلومترا، وذلك قبل يومين من بدء نوة قاسم.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تجاوز مياه البحر الحواجز الخرسانية واجتياحها لمنشآت النادي ومحتوياتها مخلفة أضرارا جسيمة.