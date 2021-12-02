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https://arabic.sputniknews.com/20211202/مصر-رفع-حالة-الطوارئ-في-الإسكندرية-بسبب-نوة-قاسم-فيديو-1053485415.html
مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو
مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو
شهدت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، موجة طقس سيء، أسفرت عن ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، وغرق نادي المهندسين في منطقة سابا باشا على الكورنيش. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:51+0000
2021-12-02T14:51+0000
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وتسببت المياه في غرق ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية والمكاتب المطلة على شاطئ البحر في النادي، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بسبب ارتفاع أمواج البحر وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، ووصلت سرعة الرياح إلى 65 كيلومترا، وذلك قبل يومين من بدء نوة قاسم.وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تجاوز مياه البحر الحواجز الخرسانية واجتياحها لمنشآت النادي ومحتوياتها مخلفة أضرارا جسيمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210113/أجواء-مرعبة-نوة-الفيضة-الكبرى-تضرب-الإسكندرية-1047785623.html
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أخبار مصر الآن

مصر... رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية بسبب نوة قاسم.. فيديو

14:51 GMT 02.12.2021
© flickr.com / Sebastià Giraltالإسكندرية، مصر
الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© flickr.com / Sebastià Giralt
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شهدت محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، موجة طقس سيء، أسفرت عن ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، وغرق نادي المهندسين في منطقة سابا باشا على الكورنيش.
وتسببت المياه في غرق ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية والمكاتب المطلة على شاطئ البحر في النادي، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".
وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بسبب ارتفاع أمواج البحر وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، ووصلت سرعة الرياح إلى 65 كيلومترا، وذلك قبل يومين من بدء نوة قاسم.
اليخوت وقوارب الصيد ترسو بجوار قلعة قايتباي على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية في مصر بعد تفشي وباء كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2021
أجواء مرعبة... نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية
13 يناير, 14:38 GMT
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تجاوز مياه البحر الحواجز الخرسانية واجتياحها لمنشآت النادي ومحتوياتها مخلفة أضرارا جسيمة.
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