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https://arabic.sputniknews.com/20211202/مقهى-يوظف-روبوتات-بدلا-من-العمال-1053464732.html
مقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال
مقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال
قالت شركة في كوريا الجنوبية إنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T07:37+0000
2021-12-02T07:37+0000
2021-12-02T07:37+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، أعلنت شركة "دوسان روبوتيكس" أنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.ولفتت إلى أنها نفذت ذلك بالتعاون مع شركة "فوليتو روبوتيكس"، وهي شركة محلية لأنظمة صنع المشروبات بالروبوتات.ووحدات المقاهي التي تعمل بالروبوتات دون عامل بشري هي نوع من الروبوتات المعاونة، ويمكنها كذلك أن تعمل مع الإنسان.وأشارت الوكالة إلى أن صناعة وحدة المقهى المزودة بالروبوت يمكن من خلال تجميع أجزاء قياسية يبلغ عرضها 1.8 مترا وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.وشركة "دوسان روبوتيكس" هي إحدى الشركات الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة "دوسان"، وهي التكتل الخامس عشر في كوريا الجنوبية من حيث قيمة الأصول.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال
قالت شركة في كوريا الجنوبية إنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.
وبحسب
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية
"يونهاب"، اليوم الخميس، أعلنت شركة "دوسان روبوتيكس" أنها صنعت وحدة مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.
ولفتت إلى أنها نفذت ذلك بالتعاون مع شركة "فوليتو روبوتيكس"، وهي شركة محلية لأنظمة صنع المشروبات بالروبوتات.
ووحدات المقاهي التي تعمل بالروبوتات دون عامل بشري هي نوع من الروبوتات المعاونة، ويمكنها كذلك أن تعمل مع الإنسان.
وأشارت الوكالة إلى أن صناعة وحدة المقهى المزودة بالروبوت يمكن من خلال تجميع أجزاء قياسية يبلغ عرضها 1.8 مترا وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.
وشركة "دوسان روبوتيكس" هي إحدى الشركات الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة "دوسان"، وهي التكتل الخامس عشر في كوريا الجنوبية من حيث قيمة الأصول.