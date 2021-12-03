https://arabic.sputniknews.com/20211203/أكثر-من-1250-مهاجرا-لقوا-مصرعهم-خلال-2021-وهم-في-طريقهم-إلى-إسبانيا-1053521514.html

أكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا

أكثر من 1250 مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2021 وهم في طريقهم إلى إسبانيا

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، اليوم الجمعة، بأن 1255 مهاجرًا غير شرعي لقوا مصرعهم منذ بداية العام، وهم في طريقهم إلى إسبانيا، وهو رقم قياسي منذ بداية... 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T15:44+0000

2021-12-03T15:44+0000

2021-12-03T15:44+0000

إسبانيا

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مدريد - سبوتنيك. ووفقًا لبرنامج المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بحسب "إيفي"، فإنه منذ بداية العام الجاري لقي 937 شخصًا مصرعهم أو فقدوا وهم في طريقهم إلى جزر الكناري. ومن بين الذين لقوا مصرعهم في البحر 99 طفلاً و248 امرأة.وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن الحد الأدنى، أي عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم، أو الذين أعلن شهود عن وفاتهم.وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، وصل أكثر من 38 ألف مهاجر غير شرعي إلى إسبانيا منذ بداية العام، وذهب ما يقرب من 20 ألفًا منهم إلى جزر الكناري عن طريق البحر.

https://arabic.sputniknews.com/20201125/إسبانيا-إنقاذ-أكثر-من-300-مهاجر-كانوا-في-البحر-على-متن-11-قاربا-1047304834.html

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